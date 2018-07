Éstas son las tres preguntas que según Barack Obama debes hacer para encontrar al amor de tu vida

No por nada fue el mandatario del país más poderoso del mundo, Barack Obama siempre se ha distinguido por ser un hombre inteligente y mesurado, por lo que a nadie sorprende que además sea un excelente consejero cuando de cuestiones del corazón se trata. Con 26 años de casado y uno de los matrimonios más sólidos, Barack es todo un experto para hablar del amor y si no hay que preguntarle a Michelle Obama, quien siempre se deshace en halagos para su esposo. Si quieres saber cuál es la fórmula de Obama para encontrar al amor de tu vida, Dan Pfeiffer, quien fuera uno de sus consejeros, ha publicado un libro en el que entre muchas anécdotas surge este interesante detalle.

En Yes We (Still) Can, publicación que hace un juego de palabras con el lema que Obama usó para llegar a la presidencia, Pfeiffer comparte una conversación que tuvo con el exmandatario. Según cuenta Dan, al Presidente le gustaba platicar con su equipo sobre sus vidas amorosas, sobre todo cuando las cosas se iban poniendo más serias. El turno de Pfeiffer llegó cuando le preguntó sobre su novia: “¿Se van a mudar juntos? ¿Ella es la indicada?”. Ante la respuesta del joven, Obama le dijo: “Aquí está el consejo que le doy a todos sobre el matrimonio”.

Toma nota sobre las preguntas que recomienda: “¿Es alguien a quien consideras interesante?”. Pfeiffer confiesa que esta pregunta lo confundió un poco, pero Obama le explicó por qué preguntaba: “Vas a pasar más tiempo con esta persona que con nadie más en tu vida, y no hay nada más importante que siempre querer escuchar lo que ella tenga que decir sobre las cosas”.

La segunda pregunta: “¿Te hace reír?”, esa era sencilla pero las cosas se complicaban con la tercera, “No sé si quieran tener hijos pero en caso de que sí, ¿crees que va a ser buena mamá?”. Con las respuestas claras, Obama siguió diciéndole: “La vida es larga. Estas son las cosas que importan al largo plazo”.

La voz de la experiencia de Obama no debería ser tomada a la ligera, pues además de su célebre carrera política, logró conquistar a la mujer de su vida hace 29 años y siguen tan enamorados como el primer día. La historia de amor comenzó cuando un joven Barack invitó a Michelle a salir, pero la abogada no estaba segura de hacerlo, pues en ese momento ella era la jefa de quien se convertiría en su esposo. La insistencia de Obama y un buen helado hicieron que después de esa primera cita se volvieran inseparables. Y si tienes duda de sus tres consejos, este mensaje de Barack a Michelle en su cumpleaños deja claro que funcionan: “No solo eres mi esposa y la madre de mis hijas, eres mi mejor amiga. Amo tu fuerza, tu gracia y tu determinación. Y te amo cada día más”.

