Con todo y baby bump, Pippa Middleton ha vuelto a ser la más estilosa de Wimbledon

La familia de la Duquesa de Cambridge tiene una cita infaltable año con año y si ayer se veía a los padres de Kate disfrutar desde el Palco Real, esta vez ha sido Pippa Middleton quien ha partido plaza del brazo de su galante hermano, James. Pero si alguien pensaba que el embarazo de Pippa evitara que volviera a demostrar que tiene el mejor estilo de Wimbledon, estaba equivocado, pues la socialité ha vuelto a dejar claro que domina el guardarropa adecuado cuando del deporte blanco se trata.

Si bien en esta ocasión no se ha visto su microcintura como con aquel vestido rosado de Self-Portrait que tanto dio de qué hablar, el look que eligió para esta ocasión no fue menos comentado. Pippa se decidió por un vestido perfecto para el verano en algodón blanco con tirantes gruesos que además tenían un coqueto holán. Como ha hecho a lo largo de su embarazo, este diseño cuenta con un cinturón y pliegues en el abdomen para disimular en distintos ángulos su baby bump. El vestido es del modelo Berman Dress de la firma Anna Mason y tiene un precio de 680 libras esterlinas (alrededor de $18,020 pesos mexicanos), disponible en blanco y negro.

Fiel a su estilo de verano, Pippa ha vuelto a recurrir a las alpargatas como el calzado perfecto. Esta vez Pippa eligió el modelo Valenciana de Penelope Chilvers, que ya se encuentran completamente agotadas de su sitio web. El bolso, en el mismo tono playero, fue un clutch de J Crew al parecer modelo Fan de $1,118 pesos mexicanos, y el toque final lo dio un coqueto sombrero estilo panamá de paja con una borla azul.

Al parecer, ésta no será la única aparición de la futura mamá en Wimbledon, y es que todo apunta a que se podría encontrar con Meghan Markle cuando las dos asistan a ver a Serena Williams disputar su partido. Hay que recordar que mientras la Duquesa de Sussex es gran amiga de la tenista, Pippa ha confesado que se ha inspirado en la atleta durante su embarazo.

Recientemente escribió en su columna del Waitrose Weekend: “He sido fan del tenis desde mi infancia, como jugadora y espectadora, y he seguido jugando de forma segura durante mi embarazo…Por ejemplo, Serena Williams –ella célebremente ha probado que las mujeres pueden jugar tenis a un alto nivel desde los dos meses (cuando ganó el Australian Open del 2017) hasta los ocho meses. Pocos de nosotros podemos identificarnos con esta excelencia elite, pero si eres una jugadora saludable y bien entrenada con un embarazo sin complicaciones, no hay razón por la que no puedas continuar con un buen nivel en el tenis”.

