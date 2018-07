¿Qué hacen juntas Galilea Montijo y Cindy Crawford?

Nada es imposible para Galilea Montijo. Con el paso de los años, ha podido cumplir cada uno de sus propósitos, no solo en el terreno personal, también en el ámbito profesional, mismo en el que ha demostrado ser una gran apasionada. Esta vez, la tapatía ha cumplido otro sueño y lo ha compartido con todos sus seguidores, conocer a una mujer a la que admira y con la que además tuvo la oportunidad de trabajar, nada más y nada menos que la súper modelo Cindy Crawford. Y la grata experiencia quedó plasmada en una fotografía para el recuerdo en la que aparecen las dos de lo más sonrientes, posando en un set de grabación.

VER GALERÍA

Galilea dio detalles específicos de cómo fue que se dio este encuentro marcado por la sorpresa, y de paso dio sus impresiones de lo que sintió al conocer a Cindy. “Es una mujer espectacular, siempre la he admirado pero es impresionante en persona…”, comentó durante la emisión del programa televisivo Hoy. “Es altísima, preciosa. Me puse nerviosa porque hicimos un comercial donde ella cuenta sus secretos de belleza, pero les cuento algo ¡qué mujer tan impresionante!”, dijo la conductora frente a las cámaras.

Sin dar más detalles, Galilea dijo que realizó un comercial para la línea de productos de cuidado de la piel que tiene Crawford, un instante en que ocurrió lo inesperado, pues a ella se le había informado que no estaría presente la súper modelo. “Yo estaba haciendo el comercial y no sabía que llegaba (Cindy). Estoy sentada, estoy platicando y digo ¿quién se metió? Y digo: ‘¡ah!’”, expresó la también actriz, que tuvo la mejor impresión de quien fuera una de las musas de Gianni Versace en la década de los noventa. “¡No saben qué buena onda!”.

VER GALERÍA

A través de sus redes sociales, la tapatía escribió en la imagen que compartió un breve mensaje. “¡Qué honor trabajar con @cindycrawford… #sueñocumplidoconocerla!”. De inmediato, sus fanáticos no pararon de enviar piropos, destacando la belleza de ambas. Otras famosas como Andrea Legarreta y Marisol González, no se resistieron a dedicar un mensaje en la imagen, celebrando por este logro de su amiga que ha demostrado que no existen límites para ella.

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

VER GALERÍA

A lo largo de todos estos años, ‘Gali’ ha sacado provecho de todas sus facetas, lo mismo ha actuado para algunas telenovelas como grabado comerciales y conducido importantes programas televisivos. Este es uno de los instantes más plenos en su vida, porque a la par de sus éxitos en lo profesional, tiene la fortuna de vivir rodeada por el amor de su familia, quien además la apoya en la realización de cada uno de sus sueños.