En ¡HOLA!, la entrevista más valiente de María Laura Salinas

Fue en abril pasado cuando María Laura Salinas tomó sus redes sociales para compartir una de las noticias más difíciles, en sus propias palabras, había sido diagnosticada tempranamente con cáncer de mamá. Desde el primer momento, María Laura se mostró fuerte, positiva y con todas las armas para hacerle frente a este terrible mal. Esta semana en ¡HOLA!, disponible los jueves, María Laura, en una valiente entrevista, habla por primera vez de su enfermedad.

“Cuando los doctores hablaron conmigo traté de poner buena cara y no perder el tiempo en lamentaciones. Me dije: ‘¡Vámonos! Aquí estoy, lista para lo que toque’”, dice María Laura, quien ha demostrado una templanza enorme a lo largo de este duro período de su vida. No te pierdas en la edición de esta semana el mensaje de esperanza de una admirable guerrera.

También esta semana, Eiza González y Josh Duhamel viven su apasionado romance en México. Inés Gómez-Mont presenta a su princesa, María, con un primer posado cargado de ternura. El Presidente y los candidatos votan... ¡En familia! Beatriz Gutiérrez Müller, el retrato de una futura primera dama diferente. Y de Doña Letizia, analizamos el «look» más comentado de los últimos tiempos.

Además, Javier ‘Chicharito’ Hernández, soltero... y sin Mundial. Salma Hayek y François-Henri Pinault, protagonistas involuntarios de la misteriosa boda de Kimbal Musk. El tenso posado de la Familia Real danesa. Y Genoveva Casanova y Mónica Cruz, las «fans» más incondicionales de Luis Miguel.