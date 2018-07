Anahí aplaude la valentía de su hermana Marichelo y, asegura, es su ejemplo La cantante le expresó su admiración, luego de que compartiera una foto del antes y el después, tras perder 26 kilos

Desde que nació Anahí ha tenido una influencia muy fuerte en su vida: su hermana mayor. Fue gracias a Marichelo que la cantante descubrió su vocación frente a las cámaras, cuando la acompañaba a grabar Chiquilladas y, de la manera más natural, debutó en la televisión imitando a su compañera de vida, que se divertía con el resto del elenco de este programa infantil. Ahora que ambas son mujeres echas y derechas, la admiración por su hermana no ha cambiado, al contrario, la exRBD continúa viendo a Marichelo como una inspiración.

VER GALERÍA

Ayer por la tarde, la esposa de Jorge D’Alessio compartió en su cuenta de Instagram un foto del antes y el después de haber iniciado un estilo de vida saludable, pues según escribió en el texto que utilizó como descripción, perdió 26 kilos: “Esta soy yo en enero y el día de hoy con 26 kilos abajo. Hace 6 meses nada me hacía feliz tenía una tristeza enorme y no sabía el por qué, cada vez que abría los ojos pensaba; ‘Me tengo que levantar y ver qué me queda’ eso llenaba mi corazón de tristeza al ver lo que me abandonada cada día”, se lee en una parte del mensaje compartido por Marichelo.

Tras leer el inspirador mensaje de su hermana y, ante la evidencia de disciplina, trabajo y amor propio de Marichelo, Anahí no dudó en enviarle un sentido mensaje en el que le expresó su admiración luego de cumplir el reto de perder más de 20 kilos: “Te admiro tanto. Eres una mujer impresionante. Hermosa y gran ejemplo. Te amo”, le escribió.

VER GALERÍA

En la imagen, la transformación de Marichelo es impresionante, pues según narró, fue una gran batalla que libró gracias a la valentía con la que enfrentó las críticas que aseguró, lastimaban su corazón; sin embargo, después de mucho tiempo decidió darle la vuelta a esta situación y comenzar a cuidar su salud, tanto física como emocional.

Para Anahí este tema es algo que indudablemente toca fibras muy especiales, pues recordemos que en su época de adolescencia, la cantante atravesó por una crisis de salud provocada por un desorden alimenticio. Después de librar su propia batalla, la cantante comenzó toda una campaña para ayudar a jóvenes que sufren este padecimiento.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

En 2012, la cantante protagonizó varios spots, de la mano de Fundación Televisa, en los que habló abiertamente de esta problemática: “¿Eres de las que sueña con ser una princesa? Sabías que a las princesas no se les cae el pelo, no tienen la piel seca. Con la anorexia y la bulimia no conseguirás perfección ni belleza. Te puedes morir. Deja de esconderte, pide ayuda. Si yo puedo, tú también”, comentaba Anahí en estos promocionales que, en su momento, aparecieron en cadena nacional.