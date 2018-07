Miguel Layún le responde a los brasileños tras la polémica jugada con Neymar

El encuentro futbolístico entre México y Brasil fue contundente, no solo la Selección quedó eliminada del Mundial Rusia 2018, también surgieron diversas acontecimientos que hasta el día de hoy siguen dando de qué hablar. Cómo olvidar el incidente que colocó en la mira a Miguel Layún y Neymar, cuando una jugada por parte del mexicano provocó una notoria reacción del brasileño, quien comenzó a girar varias veces tirado sobre el césped, en una actitud que fue calificada por muchos como exagerada.

Tras lo ocurrido, Layún ha alzado la voz para manifestar su indignación, pues luego de aquel partido ha recibido una serie de señalamientos a través de las redes sociales, no solo hacia su persona, también a su familia. Fue así como el futbolista se pronunció a través de su cuenta de Instagram. “A toda la gente de Brasil… No tengo interés en entrar en una discusión que en mi opinión no tiene sentido, primero, porque el futbol se juega en el césped, y segundo, porque pienso que ustedes tienen una cabeza para percibir el primer punto…”, comenzó diciendo.

El mexicano se defendió ante los señalamientos, reiterando con sus palabras que nada de lo que aconteció había sido intencional. “Si alguien tiene algún problema con lo que ocurrió en el juego (incluso el árbitro después de revisar el VAR, habló conmigo para decirme que había visto que no intenté pisar a propósito, de lo contrario habría sacado tarjeta roja) pueden enviar mensajes a mi cuenta, incluso amenazar, no tengo problema, sé que son cosas del futbol…”, señaló Layún.

Y claro, ante este panorama solo hizo énfasis en exigir respeto hacia sus seres queridos. “Pero quiero pedirles por favor, respeto por mi familia, eso no lo acepto. Gracias", dijo el ídolo futbolístico a través de sus historias de Instagram. Tras el encuentro, Layún también se dio espacio para hablar con la prensa en la zona mixta, en donde fue directo con su mensaje a Neymar. “Si no quiere que se le toque que se dedique a hacer otra cosa. Él estaba más preocupado por estar en el piso, que se vaya a acostar a su casa…”, comentó.

En ese mismo espacio, Layún, quien fue titular en tres de los cuatro partidos de la Selección Mexicana en Rusia, explicó cómo había sido la jugada. “Intento recoger el balón, él intenta medio bloquearme para que yo no lo agarre y yo ni siquiera lo estaba viendo, estaba viendo la pelota…”, dijo. Tras ese episodio, el jugador dijo que el árbitro le había comunicado que aquello no había sido intencional, por lo que de inmediato pidió que se reanudara el juego.