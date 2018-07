Jaydy Michel a Rafa Márquez tras su último Mundial: 'Gracias amor por darle tanto al futbol'

La participación de la Selección Mexicana en el Mundial de Rusia provocó en miles una gran emoción y sentimiento de esperanza, y pese a que el último resultado no fue favorecedor, más de uno manifestó su apoyo ante el desempeño del Tri. Una de esas personas fue Jaydy Michel, quien volcó todo su orgullo hacia un jugador en especial: su esposo Rafa Márquez, a través de un sentido mensaje que compartió en sus redes sociales, luego de la participación del futbolista en su quinta Copa del Mundo.

“Me siento muy feliz y afortunada de haber podido acompañarte durante algunos años de tu trayectoria profesional y ser testigo de la gran pasión que sientes por el fútbol. Eres grande entre los grandes y has llevado el nombre de México en alto”, escribió la guapa modelo en su cuenta de Instagram al compartir una foto de su pareja, quien se ve sonriente en la cancha, usando su uniforme de la Selección Mexicana, con los brazos levantados, con la banda de capitán en una mano y el pulgar arriba en la otra.

Jaydy no pudo dejar de elogiar la impecable trayectoria de Rafa, quien se convirtió en el primer y único futbolista en ser capitán en cinco Mundiales. “Son tantos los campeonatos que has ganado a lo largo de tu carrera, tantos obstáculos los que has vencido... Te has ganado a pulso el respeto de tanta gente que te admiramos y que sabemos valorar tu trabajo”, continúa en su publicación, misma que no deja duda del gran afecto y orgullo que siente la también presentadora por el padre de su pequeño hijo Leonardo.

“Te admiro mi amor por todos los sacrificios tan grandes que has hecho durante tantos años para llegar a ser el gran deportista que eres, por tu capacidad de compromiso y responsabilidad, por dejarte la piel en cada entrenamiento, por tu juego elegante... Tanto talento que no sería nada sin el esfuerzo, la perseverancia, constancia y deseos de superarte cada día”, agrega Jaydy quien viajó a Rusia para apoyar de cerca a su pareja en su última Copa del Mundo.

También señaló que los múltiples sobrenombres que le han sido atribuidos a Rafa no son producto de la casualidad: “Tu mentalidad de líder te ha llevado a ser ‘El Káiser’, ‘El Patrón’, ‘El eterno Capitán’ y ahora que cambias de rumbo me siento orgullosa al poder seguir acompañándote en esta nueva aventura. Gracias mi amor por darle tanto al futbol y ser el gran ejemplo que eres”, finalizó Jaydy su post, en el que hace alusión al retiro de Márquez de las canchas, el cual ya se venía anticipando desde hace tiempo.

Y es que el futbolista, uno de los más destacados que ha dado México, ha tenido una carrera de más de dos décadas, una cifra importante, tomando en cuenta que Rafa tiene apenas 39 años. “No es el final que hubiera querido“, declaró ayer ante los medios después del partido contra Brasil que dejó a la Selección Mexicana fuera del Mundial. “Voy a disfrutar el tiempo libre, han sido 22 años de trayectoria ininterrumpida y en el futuro seguramente estaré metido en el futbol”, agregó el jugador de frente a la prensa en la zona mixta del Samara Arena.

