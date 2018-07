Y mientras en México todo mundo seguía la serie de Luis Miguel, él conquistaba a Madrid

Millones de personas siguieron anoche muy atentos el más reciente capítulo de ‘Luis Miguel, la serie’, sin embargo hay alguien muy importante que seguramente se lo perdió. Esa persona es el mismísimo cantante, cuya vida inspiró la exitosa producción, ya que se encontraba en Europa, donde ofreció un espectacular concierto ante miles de seguidores.

El país que recibió a Luis Miguel fue justamente la patria de su padre: España. ‘El Sol de México’, se presentó en el WiZink Center, en Madrid, donde puso a flor de piel los sentimientos de los más de 12 mil espectadores que llenaron el recinto para verlo en el arranque de su gira por ese país. Esto ocurría mientras en México y otros países de Latinoamérica, sus seguidores contaban las horas para ver el nuevo capítulo de su famosa bioserie, el cual fue titulado ‘Marcela’, en alusión a la madre del cantante.

Acompañado de tres coristas femeninas y una estupenda sección de metales, el intérprete arrancó su presentación con los entrañables temas Nada es igual, Tú, solo tú y Amor, amor, amor, los cuales fueron recibidos con inmenso júbilo por parte del público español, al cual no le importó que el concierto empezara con media hora de retraso. Y es que la presencia de Luis Miguel en el escenario no es poca cosa, ya que el cantante lució de lo más guapo y sonriente con un elegante traje negro, el que no le impidió en lo absoluto presumir sus mejores pasos conforme avanzaba su presentación.

Otro grande temas que no podía faltar en el concierto que encantó a miles de españoles fue Por debajo de la mesa, joya que fue compuesta por el talentoso Armando Manzanero, quien justamente tuvo su participación en el onceavo capítulo de la exitosa serie de Luis Miguel. A esta canción se sumó Culpable o no, otro de los temas que más ha hecho vibrar a los seguidores de la producción protagonizada por Diego Boneta.

Y cuando algunos pensaban que el apasionado concierto llegaba a su fin, unos 15 mariachis entraron a escena en el WiZink Center para acompañar a ‘El Sol de México’ con temas como Échame a mí la culpa, Si nos dejan o No discutamos. Esta exitosa presentación seguramente dejó al cantante exhausto, y con la diferencia de horario entre México y Madrid, difícilmente podría haber seguido el nuevo capítulo de la serie de su vida, no así millones de sus fans que contaban los minutos para el lanzamiento.

