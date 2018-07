La curiosa seña con la que María, hija de Inés Gómez Mont, enterneció a las redes

¡Todo excelente! Al parecer eso fue lo que pensó María, la hija recién nacida de Inés Gómez Mont, quien se convirtió en la sensación no solo entre la familia de la conductora, sino de todas las redes y todo gracias a una curiosa seña que hizo con su manita –y que fue capturada por su mamá-.

¿El peculiar gesto que enterneció a miles? La pequeña María juntó el dedo índice y el pulgar de su mano izquierda en forma redonda, con los otros tres hacia arriba, esto mientras se tapa parte de su carita con la otra, algo que Inés presumió con orgullo y cariño en su cuenta de Instagram. “¡Con su manita lo dice todo!”, comentó en dicha foto, la cual ganó más de 89 mil 'me gusta' en un día.

Además de la popularidad que pronto tuvo una de las fotos más conmovedoras que ha publicado la famosa, tanto fans como amigas no pudieron desaprovechar la oportunidad de decirle la impresión y curiosidad que este acto tan natural de la peque les generó, "¡Esa señal es para proteger a sus papis!" se podía leer en un comentario mientras que otro decía "¡María dice que todo ok! ¡Qué hermosa bebé!".

Lo cierto es que a poco más de una semana de nacer, María ha generado una gran felicidad entre su esposo, Víctor Álvarez, así como los otros hijos de InéS, quienes han cobijado a la pequeña, consintiéndola con mimos, abrazos, además de ayudar a su mamá en los cuidados que necesita la recién nacida.

Sin embargo, eso no fue lo único con lo que la conductora de 34 años impactó, pues a solo días del parto, la famosa demostró que es muy trabajadora –y que además su proceso de recuperación es bastante rápido-, al regresar a trabajar, luciendo una figura espectacular y de lo más estilizada así como un brillo único.

“A una semana de dar a luz, ¡ya me pusieron a trabajar!”, escribió en una imagen donde aparece en plena sesión de maquillaje […] Por fin voy entrando poco a poco en mi ropa […] la verdad hice mucho sacrificio en el embarazo y fui disciplinada con la comida para que el post parto no me costara tanto trabajo y pudiera regresar a trabajar pronto cómo se lo prometí a mis jefes”, escribió la celeb en varias publicaciones.

Sin duda, Inés es una mamá espectacular… ¡y su gran familia también!

