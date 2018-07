¿Censurada? La polémica que hubo en torno a 'Decídete', la canción de Luis Miguel que escandalizó a México

¿Una canción obscena? Aunque ahora no lo parece… ¡eso es lo que muchos pensaron en esa época! Y es que después de lanzar uno de sus temas icónicos llamado Decídete en el año 1983, Luis Miguel se tuvo que enfrentar a mil y un críticas por la sociedad de ese entonces, llevándolo incluso a modificar parte de la letra.

La razón de la polémica fue que muchos pensaron que una parte de la canción compuesta por Honorio Herrero, relataba el primer encuentro sexual del ‘Sol de México’, quien en ese entonces solo tenía 13 años. ¿Lo curioso? Es que en el capítulo 8 de Luis Miguel: La Serie, se muestra a Luisito Rey incitando al intérprete a tener relaciones con una chica, además de ser la mente maestra detrás de todos los pasos, movimientos y temas del adolescente.

Lo que impactó a más de uno en los ochenta se podía leer en una parte del tema no modificado, la cual decía: “Decídete/ Yo sé bien que es la primera vez/ Decídete/ Para mí también es nuevo/ Y quiero que sea contigo”, algo que no solo tomó por sorpresa a la sociedad mexicana, sino también a varios países de Latinoamérica, en donde este verso también fue cambiado a: “Decídete/ No lo dudes más/ Decídete/ Que no puedo resistir sin tenerte/ Maldita mi suerte".

¿Lo curioso? Es que esa no fue la única modificación que tuvo la canción, pues al inicio de ésta había una frase que escandalizó totalmente a muchos, en la que se podía escuchar: “Nos quedamos solos/ Todos se marcharon/ Y en mi cuarto había apenas luz en un rincón/ Te quité el vestido/ Te besé en la boca/ Pero quisiste darme todo una vez más”.

A pesar de la buena recepción que tuvo esta canción por las fans de Luismi, los ejecutivos de la disquera decidieron no arriesgarse ante los comentarios negativos ante esta interpretación –los cuales aumentaban día a día-, por lo que también cambiaron el verso de inicio a: “Nos quedamos solos/ Todos se marcharon/ Y en mi cuarto había apenas luz en un rincón/ Te besé en la cara/ Te besé en los labios/ Tú sentiste miedo y me miraste sin hablar”.

Y tú… ¿crees que fue necesario el cambio o la gente de esa época exageró? Pero, lo más importante. Después de esta revelación, ¿será que Luis Miguel se atreva a cantarla en su versión original?

