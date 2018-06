La foto de Brad Pitt con Leonardo DiCaprio que arrebató suspiros

Si de galanes de Hollywood se habla, es imposible dejar de nombrar al guapísimo Brad Pitt, uno de los rostros más atractivos del cine desde hace décadas, y qué decir de Leonardo DiCaprio, otro actor que ha sobresalido por su privilegiado físico y su innegable talento. Ahora, ¿qué tal tenerlos juntos a los dos? Pues es una realidad, y uno de estos dos grandes ha sido el primero en compartir un adelanto de lo que seguramente será un rotundo éxito.

Para el deleite de miles de fans en todo el mundo, el protagonista de ‘Titanic’ ha compartido una foto que sin duda ha arrebatado suspiros a más de una. Y es que tanto Pitt como DiCaprio participarán en la cinta 'Once Upon a Time in Hollywood’, dirigida por Quentin Tarantino, por lo que Leonardo no ha podido dejar de compartir la primera foto de ambos en sus personajes: ”Primer vistazo”, escribió junto al título de la película al publicar la imagen en su cuenta de Instagram, la cual no tardó mucho en obtener más de un millón de likes tras ser publicada.

En la foto, Brad luce de lo más guapo con jeans azules, camiseta negra, chamarra de mezclilla y gafas estilo aviador. Mientras, Leonardo viste pantalón y botines cafés, chaqueta de cuero color camello y playera amarilla con cuello de tortuga. Ambos galanes, con un evidente aire retro en sus looks, ya que la película en la que participan está ambientada en los años 60.

Esta película tiene como contexto la trama de los asesinatos de Charles Manson y su séquito, quienes planearon el homicidio de la actriz Sharon Tate, uno de los episodios mpas sombríos de la historia de Hollywood. Sin embargo, la cinta de Tarantino, no se centrará como tal y dichos temas, sino que la trama girará en torno a Rick Dalton (DiCaprio), una antigua estrella de westerns televisivos, y su doble de acción Cliff Booth (Pitt), quienes buscan ser reconocidos en la industria del cine.

Se trata de la primera vez que estos dos actores, de los más codiciados del cine, participan juntos en una película, aunque ambos ya han trabajado con Tarantino por separado. En 2009, Brad Pitt protagonizó 'Bastardos sin gloria', cinta que obtuvo un Premio Oscar y un Globo de Oro. Mientras que en 2013 DiCaprio hizo una actuación muy aplaudida en 'Django sin cadenas', película que se hizo también de varios premios, entre ellos dos Oscar y dos Globos de Oro.

Además de estos dos galanes, 'Once Upone a Time in Hollywood' contará en su elenco con varias estrellas, como Margot Robbie, Burt Reynolds, Al Pacino, Kurt Russell, Tim Roth, Michael Madsen, Dakota Fanning, Timothy Olyphant, Damian Lewis, Emile Hirsch y Zoë Bell. El estreno de esta cinta está previsto para agosto del próximo año.

