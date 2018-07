¡Susan Sarandon rompió el protocolo con la Reina Isabel!

Cuando de realeza se trata hay reglas muy específicas que deben seguirse, y tener la oportunidad de conocer a la mismísima Reina Isabel II implica obviamente acatar cierto protocolo. Sin embargo no todas las personas dominan este tema, incluidas varias celebridades, como la actriz estadounidense Susan Sarandon, quien ha acaparado todas las miradas al romper una regla de oro con cierto comportamiento que tuvo hacia Su Majestad hace unos días.

VER GALERÍA

(Foto: WENN)

Y es que la estrella de “Thelma y Louise” asistió el pasado fin de semana a un partido de polo de la Royal Windsor Cup, evento en el que nunca pueden faltar las más altas figuras de la realeza británica. Inevitablemente Susan notó la presencia de Isabel II, quien se encontraba sentada a poca distancia de ella, y no dudó ni un segundo en acercarse a saludar, y aunque no olvidó hacer una reverencia al presentarse ante la monarca, violó una de las reglas más importantes de la etiqueta real: nadie debe acercarse a la Reina sin que haya sido previamente acordado y sin ser presentado primero.

Lo que la aclamada actriz aparentemente no sabía, o simplemente pasó por alto, es que todas las reuniones con miembros de la monarquía se definen con antelación y bajo mucho control. Sin embargo, la reacción de Sarandon ha sido muy natural y espontánea. ¿Y cómo respondió la Reina? Pues recibió a la intérprete con una sonrisa cordial y ambas se dieron la mano en el fugaz encuentro, pues tras presentarse, Susan se marchó de inmediato visiblemente emocionada.

VER GALERÍA

Si alguien mostró una actitud un poco más reservada, ha sido el Duque de Edimburgo, que estaba sentado junto a su esposa, mostrando una expresión un poco más seria respecto a quién era la inesperada invitada que había osado en acercarse tan espontáneamente, no obstante, le dio la mano de todos modos, en un gesto cordial que caracteriza a los miembros de la realeza.

Sin embargo, Susan no ha sido la única celebridad que ha roto una importante regla de oro. En 2009, la entonces Primera Dama de Estados Unidos, Michelle Obama, incurrió en una notable falta al protocolo real, la cual fue de lo más comentada. Y es que la esposa de Barack Obama, no pudo evitar saludar a la monarca de la manera más efusiva, con un espontáneo y cariñoso abrazo. La prensa no pasó por alto ese momento. Sin embargo, el Palacio de Buckingham desestimó el hecho: "Se trató de una mutua y espontánea muestra de cariño y aprecio entre la Reina y Michelle Obama", declaró en aquel momento a The Times una portavoz del palacio.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

El portal web de la Monarquía Británica indica lo que se debe y no hacer para los encuentros con la Reina. Si bien, señala que "no hay códigos de conducta obligatorios", muchas personas prefieren "acatar las formas tradicionales". Según estas normas, las damas deben hacer una pequeña reverencia cuando se acerquen a la Reina, mientras que los hombres deben hacer una reverencia sólo de la cabeza; opcionalmente hay quienes optan por darle la mano. Además, siempre deben referirse a Isabel como Su Majestad.

VER GALERÍA