¡De paseo por la tierra de mamá! El hijo de Ariadne Díaz y Marcus Ornellas, de visita en Puerto Vallarta

El verano avanza y más de uno ya piensa en vacaciones para alejarse un poco del bullicio de las grandes ciudades y qué mejor que unos días en la playa. Y parece ser que algunos famosos que pensaron esto fueron Ariadne Díaz y su pareja, Marcus Ornellas, quienes se dieron una escapada para disfrutar de la arena y el mar junto a su pequeño hijo Diego, quien no sólo los tiene encantados a ellos, sino a sus miles de seguidores.

Fue la guapa actriz la que ha compartido la primera foto de su viaje familiar a su tierra natal: Puerto Vallarta, en el estado de Jalisco. En la imagen, se le ve de espaldas y de frente al mar, sosteniendo las manitas de Diego, mientras las olas mojan sus pies, en un hermoso atardecer digno de postal. “La playa donde crecí ahora con Diego”, escribió Ariadne al compartir en su cuenta de Instagram la instantánea, la cual fue tomada por su pareja y que se ganó cientos de likes y halagos entre sus seguidores.

Pero Marcus no ha tardado mucho en publicar también una foto de esta inolvidable escapada, la cual no es menos adorable que la compartida por su pareja. “La mejor manera de enseñar es con el ejemplo”, escribió en su publicación el modelo brasileño, en la que agregó: “Gracias por todo lo que me enseñas”, seguido por una frase en su lengua materna: ¡Meu filho, o pai te ama! (Hijo mío, papá te ama)”. Y a la inversa, esta imagen fue capturada por Ariadne. Muy probablemente ambas fotos fueron hechas en el mismo momento, pues el increíble cielo pintado por el ocaso es muy similar.

Esta pareja de famosos, junto a su pequeño retoño, son una de las más queridas por el público, por ello no dudan en compartir los más íntimos momentos familiares con sus seguidores. Y qué mejor ejemplo que este viaje a la tierra que vio nacer a Ariadne, pues la actriz de 31 años nació en Puerto Vallarta, lugar del que se siente muy orgullosa de ser originaria.

Sin embargo, la bella relación entre la guapa intérprete y Marcus verá este lunes una pequeña rivalidad, pero no por ningún tema personal, sino por su afición a diferentes equipos que participan en el Mundial de Rusia. Este lunes se enfrentarán la Selección Mexicana de futbol contra su igual de Brasil, lo que pondrá en un simpático dilema a la feliz pareja.

