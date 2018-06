¡No es con Travis Scott! Kylie Jenner revela con quién vive La empresaria confesó que tiene una 'rommie' de lujo, se trata de su mejor amiga Jordyn Woods, quien está en casa con ella y la pequeña Stormi

Después de su relación con Tyga, Kylie Jenner va paso a paso con Travis Scott, padre de su hija Stormi. Para sorpresa de todos sus fans, la empresaria reveló que no es el rapero quien vive con ella, sino su amiga Jordyn Woods. Son una pareja moderna y se les nota, ambos están disfrutando, por su parte, de esta relación y antes de vivir juntos continúan con sus rutinas como antes de que naciera la pequeña Stormi.

Aunque ha preferido dejar los detalles de su relación alejada de las cámaras, durante un video que grabó desde su casa y que realizó con el fin de mostrar las novedades en su línea cosmética, la empresaria hizo revelaciones que, claramente no eran la prioridad del clip, pero de la que todos los medios están hablando.

“Pruebo la mayor parte de mis productos en Jordyn porque vivimos juntas, así que siempre estoy diciéndole: ‘¡Jordyn… te necesito!’. En realidad cualquier persona que venga a mi casa acaba con los brazos llenos de marcas de tintes o de sombras de ojos”, se le escucha decir en el video publicado por el portal de Vogue.

Aprovechando que tiene a su mejor amiga como rommie, Kylie reveló que aprovecha el talento de Jordyn cuando lo necesita: “Nunca se me había dado bien hacerme las cejas y Jordyn estaba ya acostumbrada a hacérmelas, pero al final acabé aprendiendo lo que me gustaba y lo que no”.

En el clip, Kylie también dejó claro que entre ella y su hermana Kim Kardashian, quien recientemente lanzó también su línea cosmética, no hay rivalidad, asegurando que sus productos son distintos y disfrutan intercambiando tips: “Diseñamos productos muy diferentes y nos encanta probar los que lanza la otra”, explicó.

Desde el nacimiento de Stormi, en febrero pasado, algunos medios ya habían asegurado que Kylie y Travis no vivían juntos, aunque sí hemos visto al rapero ser partícipe de las festividades familiares y de los momentos importantes de su novia y de su hija. Ante las primeras especulaciones, es ahora la menor de las Jenner quien confirma que, por el momento, quien la acompaña en casa 24 x 24 es su mejor amiga.