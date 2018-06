¡Se acabó el pleito! Kim Kardashian ‘obliga’ a Tristan Thompson a desbloquearla de Instagram Durante el festejo de cumpleaños de Khloé Kardashian, su hermana mayor y el papá de su hija decidieron hacer las paces

Por ver sonreír a Khloé, Kim Kardashian es capaz de todo. Ayer, durante el íntimo festejo que la creadora de Good America organizó en su casa con motivo de su cumpleaños número 34, Kim se apoderó de la fiesta y, a través de su cuenta de Instagram, regaló un mini episodio de Keeping Up with the Kardashians con sus historias, en las que expusó el momento en el que 'acorraló' a Tristan Thompson a quien le pidió desbloquearla de Instagram.

Después de que Khloé Kardashian decidiera permanecer con el papá de su hija True, luego de que se hicieran públicas las múltiples infidelidades del basquetbolista, todo parece indicar que el resto del clan ha hecho las paces con el jugador en apoyo a Koko. Aunque claramente la situación incomodó a toda la familia, la única persona con la que el problema se hizo personal fue con Kim a quien Tristan bloqueó de Instagram luego de que la esposa de Kanye diera una entrevista refiriéndose al problema entre ellos aunque, cabe mencionar, que Kim fue muy respetuosa.

De cualquier forma, Tristan la bloqueó y, ayer, al ver que Kim estaba grabando no le quedó más que levantarle el castigo. Como suele hacer diariamente, la socialité compartió un video en el que, de pronto, en el fondo, se ve a Thompson recostado en un camastro: “Muy bien chicos, ¿qué opinan? Es el cumpleaños de Khloé, ¿debería pedirle a este tipo que me desbloquee?”, se le escucha decir, mientras se ve a Koko muy feliz detrás de Thompson.

Ante la petición de Kim, al jugador de los Cleveland comentó: “Por el cumpleaños de Khloé es justo”. Aunque ya había dejado claro que lo iba a hacer, para Kim no fue suficiente e, incluso, grabó el momento exacto en que Tristan la desbloqueó. Lo curioso es que en ese momento descubrió que Malika y Khadija, mejores amigas de Khloé, también habían sido "desterradas" del Instagram de Thompson.

Con una risa nerviosa, el jugador prometió desbloquearlas a todas, a la vez que Kim comentó “¡Esta es una fiesta de cumpleaños!”. Luego del momento, un tanto incómodo para Tristan, el festejo continuó y vimos en redes sociales como este año Khloé quiso celebrar con sus más cercanos, en su casa, hasta donde los invitados acudieron con sus atuendos más casuales, siento la única ausente en Kourtney, quien se encuentra de vacaciones en Capri con su novio Younes Bendjima.