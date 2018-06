¡Feliz cumple Koko! Kim Kardashian y la felicitación a su hermana que incluyó a True y Chicago La esposa de Kanye West causó sensación en Instagram donde compartió la primera foto al lado de su hermana menor y dos de las nuevas integrantes del clan

Desde el pasado fin de semana Khloé Kardashian y True Thompson están en casa. Feliz por tener de vuelta en Los Ángeles a su hermana menor, esta mañana, Kim Kardashian “enloqueció” a Instagram compartiendo la primera foto al lado de su hermana y dos de las nuevas integrantes de la familia: True y Chicago. Con motivo del cumpleaños número 34 de Koko, como le dicen de cariño, la esposa de Kanye West publicó la primera imagen en la que aparecen las cuatro juntas.

En la imagen, con la que Kim causó revuelo, se ve a ella junto a Khloé, mientras esta última carga a ambas bebés; con la mano derecha sostiene a su pequeña True y, con la izquierda, a Chicago. Aunque nacieron con muy poco tiempo de diferencia, en esta imagen sí se aprecia los tres meses que le lleva la hija de Kim a la de Khloé.

Aunque la simple instantánea generó más de un millón de likes, incluidos los de Kris y Kylie Jenner, Kim quiso complementar la imagen con un tierno texto dedicado a su “hermanita”: “¡Feliz cumpleaños a una de mis almas favoritas en este planeta! @Khloekardashian, este año has demostrado fortaleza como ninguna otra. Te admiro por siempre seguir tu corazón. Me encanta verte como mamá y no puedo esperar los años venideros. ¡Hoy vamos a celebrar! Te quiero hasta el infinito”, escribió Kim.

Quien tampoco perdió la oportunidad de hacer pública la felicitación de cumpleaños a Khloé fue Kris Jenner, quien con fotos de su hija en la infancia, le escribió: “¡Feliz cumpleaños a mi conejito @Khloekardashian! Hermosa, inteligente, amable y la persona más fuerte que conozco, me sorprendes todos los días. Eres realmente un ángel en la tierra, estoy muy orgullosa de ti. Traes risa y el amor a todos los que te rodean (…) Te amo hasta la luna y de regreso”, escribió la matriarca del clan.

A la distancia, Kourtney, que se encuentra de vacaciones con su novio, Younes Bendjima, en Capri, publicó varias historias en Instagram en las que hizo un recorrido por la vida de Khloé en fotos y, aunque no estará físicamente en el festejo de la nueva mamá, sí quiso estar presente a través de las redes sociales. Aunque no sabemos qué hará este año Khloé, la gran incógnita es, ¿lo pasará con Tristan Thompson? Recordemos que hace un año fue él quien le organizó una fiesta sorpresa con la que ella quedó encantada.