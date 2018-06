Martha Debayle y cómo lucir sexy en traje de baño muy al estilo 'pin up'

Siempre dispuesta a disfrutar cada instante de su vida, Martha Debayle no ha dudado en compartir una reveladora fotografía, para dar muestra de que ama mantenerse bellísima. Como buena fanática de las sorpresas, se mostró como muy pocas veces se ha dejado ver: con un elegante traje de baño, con el cual logró resaltar su silueta. Y claro, las reacciones por parte de sus fanáticos fueron inmediatas, y no han parado de hacerle llegar un sinfín de piropos y regalarle miles de likes a la postal del recuerdo que ha sido de lo más comentado.

Lo cierto es que no pudo sentirse más inspirada al posar para esta foto del recuerdo, pues quien estuvo tras la lente fue nada más y nada menos que su esposo, Juan Garibay. Él captó el mejor ángulo de su amada, que optó por este sexy traje de baño en color negro de inspiración retro que la hizo lucir como toda una ‘pin up girl’. Y para complementar este look, ella usó un enorme sombrero tipo pamela además de sus inseparables gafas oscuras. “La dolce vita 1950’s”, escribió Debayle al pie de la imagen.

Todo indica que esta postal fue captada en una de las tantas escapadas del matrimonio, esta vez por Italia, un viaje de 2017 que al parecer la llenó de gratos recuerdos. Eso sí, para nada descuidó el estilo que ya la caracteriza, pues siempre logra lucir impecable de pies a cabeza y muy acorde a la ocasión. Sin duda, ella es una mujer que a la par de sus múltiples compromisos profesionales, sabe buscar los momentos adecuados para relajarse en compañía de sus seres queridos, como parte de las actividades que la mantienen motivada.

A sus 50 años, Debayle es una mujer muy activa. Otra de sus pasiones son los viajes y constantemente realiza aventuras por diversos lugares del mundo. Ella nunca deja de compartir con sus seguidores cada detalle de lo que acontece durante sus vacaciones, en las que aprovecha para revelar algunos instantes de su vida personal, como en esta ocasión lo ha hecho en su cuenta de Instagram.

Por supuesto, lo que además llamó la atención de la comentada imagen fue el impresionante físico que conserva, gracias a su constante disciplina en el gimnasio, siguiendo de manera puntual cada una de sus rutinas, a la par de los cuidados que tiene con su alimentación. En sus redes sociales, Martha comparte fotografías y videos de sus sesiones con el entrenador, siempre enfocada y dispuesta a conquistar cada uno de sus objetivos.