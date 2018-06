¿Quién es la guapa mujer que ha robado el corazón a Carlos Vela?

La inspiración es la constante en la vida de Carlos Vela, no solo por entregarse de lleno a su pasión sobre las canchas, también por contar con el apoyo incondicional de la mujer con la que ha formado una familia, su pareja, Saioa Cañibano. Aunque prefieren llevar su relación amorosa lejos de los reflectores, el futbolista suele compartir bellas postales junto a sus seres queridos, y siempre reiterando el gran cariño que tiene por la madre de su hijo Romeo, uno de sus grandes motivos para continuar dando pasos firmes en esta etapa de mayores logros profesionales.

Pero, ¿quién es Saioa Cañibano? Ella es originaria de España, exactamente de San Sebastián, en donde el jugador se estableció desde 2011. La guapa joven que conquistó el corazón del mexicano, también se ha desempeñado como reportera de temas deportivos. Así se ha hecho evidente que su gusto y pasión por el futbol es otro de los tantos puntos que tienen en común. Apenas en mayo pasado, antes de trasladarse a Rusia para el Mundial de Futbol, Vela mostró una linda instantánea en la que posa junto a su pareja e hijo.

Junto a Saioa, el futbolista ha vivido momentos memorables, como cuando se despidió por la puerta grande de la Real Sociedad, el club de futbol de la ciudad de San Sebastián, luego de jugar su partido número 250. Ese día, en medio del fervor que se vivía en el estadio Anoeta, apareció en la cancha acompañado de su pareja y su hijo Romeo, para protagonizar una de las imágenes más recordadas del ídolo del futbol. “No tengo palabras para agradecer todo el cariño recibido en estos años. Hoy se cierra un capítulo hermoso en mi vida y no podía tener un mejor final…”, dijo en sus redes sociales, a manera de homenaje a su familia, quien ha sido su principal apoyo.

En mayo de 2017, luego de haber presentado a su hijo, Vela posó por primera vez junto Saioa. En la imagen en blanco y negro que se hizo viral de un momento a otro, aparece ella regalando una sonrisa a la cámara, mientras Carlos carga a su bebé asumiendo con plena felicidad su faceta en la paternidad, una circunstancia que lo llena de orgullo y que se hace evidente en su expresión cada que decide compartir alguna nueva fotografía con sus fans.

Por ahora, los enamorados prefieren mantener la discreción sobre lo que ocurre en el día a día de su vida como familia. Por supuesto, eso no ha limitado a Vela a expresar el gran amor que tiene por la madre de su hijo, siempre que hay oportunidad. Recordemos que el pasado 14 de febrero, el futbolista compartió una linda instantánea con su pareja e hijo, a quienes en una sola frase les dedicó su amor. “They are my valentine’s”, escribió.