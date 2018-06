¿Qué harán todos estos mexicanos en el Oscar?

No cabe duda que el talento nacional está en uno de sus mejores momentos, logrando gran proyección y reconocimiento en el exterior. Y es que la prestigiosa Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos, una de las instituciones más importantes del mundo en su rubro, acaba de contemplar a no uno, sino a varios destacados mexicanos para participar en una importantísma misión, la cual sin duda llena de orgullo a muchos.

VER GALERÍA

Pero, ¿quiénes son estos notorios mexicanos? Pues se trata ni más ni menos que de más de 20 talentosos connacionales, entre los que se encuentran los actores Eugenio Derbez, Jaime Camil, Diana Bracho, María Rojo, Blanca Guerra, Daniel Giménez Cacho y Damián Alcázar, los que, gracias a su experiencia y destacada carrera, han sido invitados por la misma Academia para llevar a cabo una de las tareas más importantes en la famosa entrega de Premios Oscar.

VER GALERÍA

Estos mexicanos fueron invitados para ser miembros de la prestigiada Academia, por lo que tendrán voz y voto para elegir a los ganadores de la codiciada estatuilla. “No tengo palabras para agradecerle a la Academia por haberme invitado a ser un miembro votante de la clase del 2018, qué gran honor. También aplaudo el esfuerzo de la Academia para celebrar la diversidad de manera honesta”, ha escrito lleno de gratitud en su cuenta de Instagram Jaime Camil, sobre la buena nueva, la cual responde a una iniciativa para hacer más incluyente a la institución cinematográfica.

VER GALERÍA

Pero este talentoso mexicano no ha sido el único en expresarse tras la invitación, también su exitoso colega Eugenio Derbez se ha tomado el tiempo para dedicar unas palabras de gratitud: “Siempre he sido un apasionado de la industria cinematográfica. He visto la entrega de el Oscar desde que era niño deseando algún día ser parte de esa comunidad. Hoy recibí la invitación para ser miembro de la Academia... Me llena de orgullo y gratitud como mexicano representar a la comunidad latina. ¡Es un verdadero honor”, ha comentado en Instagram.

MÁS NOTAS COMO ÉSTA:

En total 928 personas alrededor del mundo han recibido la invitación para unirse como nuevos miembros, una cifra récord en comparación con otros años para el organismo. De aceptar, este año la Academia sumaría más de 9 mil integrantes. Otros de los mexicanos que están incluidos en esta lista son los actores Elpidia Carrillo, Manuel García-Rulfo, Ernesto Gómez Cruz y Zaide Silvia Gutiérrez, además de las diseñadoras de vestuario Gabriela Diaque y Mariestela Fernández; los cineastas Juan Carlos Rulfo y Sofía Carrillo; el cinefotógrafo Alexis Zabé, la productora Elsa Reyes, los sonidistas Antonio Diego y Ruy García, y los documentalistas Everardo González y Tatiana Huezo.

VER GALERÍA