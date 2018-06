Así celebró Danna Paola su cumpleaños 23

El tiempo pasa volando y la guapa Danna Paola ya es toda una mujer. Esta joven y talentosa actriz acaba de celebrar su cumpleaños número 23 con una increíble fiesta junto a sus seres queridos, según lo ha expresado ella misma en sus redes sociales, en las que además ha compartido algunas divertidas fotografías y un muy sentido mensaje en el que destaca el agradecimiento y la emoción por comenzar una nueva etapa en su vida.

“No puedo expresar en palabras lo increíble que recibí estos 23 años. Gracias a todos por sus mensajes, por sus buenos deseos desde todo el mundo, los recibidos, los no recibidos, por los FaceTimes, fotos, videos, esos goles, abrazos, besos, por tanta sorpresa y regalos, por tantos pasteles, mariachi, tequila, y mucho amor”, dice el mensaje que Danna Paola ha colgado en su cuenta de Instagram junto con una foto en la que se le ve soplando las velitas de un espectacular pastel de cumpleaños, misma que en unas horas alcanzó miles de likes por parte de sus seguidores.

La joven actriz y cantante ha detallado un poco sobre los efectos que tuvo su divertido festejo cumpleañero, del que disfrutó luciendo de lo más guapa en un mini dress de lentejuelas, unos tacones de terciopelo y una coqueta diadema con brillantes: “Para mí este Año Nuevo de vida es muy importante y muy esperado, mi cumpleaños es mi fecha favorita (creo que lo saben muy bien) Y sí, I have been changed for good. Y sí, estuvo buena la fiesta, me duele la cabeza, me duelen los pies porque antes muerta que sencilla con mis tacones rosas, ahh y tengo pastel en el cabello, pero soy muy feliz. Así que infinitas gracias”, agregó en su sincero mensaje.

“Me hace sonreír mucho que sean parte de este nuevo capítulo por escribir. Los amo”, finaliza su post, sin embargo no es lo único que Danna Paola ha compartido sobre su inolvidable fiesta, ya que por medio de sus Instagram Stories ha dado un vistazo a sus seguidores de cómo se vivió el festejo. Enormes y brillantes globos, gorritos de fiesta y muchas risas juntos a sus amigos es tan sólo un poco de lo que ha dejado ver la actriz sobre cómo vivió su día especial.

Danna Paola, quien en el pasado ya ha protagonizado numerosas telenovelas y musicales, compartió hace poco un vistazo del nuevo proyecto en el que está trabajando. La guapa actriz, quien se encontraba hace unos días en Europa por un proyecto con Netflix, compartió una foto en la que se le ve dentro de una cabina de audio en donde parece estar grabando una canción: “Estoy demasiado emocionada por lo que se viene... ¿qué les gustaría escuchar en mi nuevo single?”, escribió junto a la imagen, lo cual sin duda ha emocionado a sus seguidores.

