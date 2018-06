¿Qué hacía Eiza González de visita en México?

Aunque su prometedora carrera en Hollywood la ha obligado a vivir en Estados Unidos, Eiza González no pierde la oportunidad de visitar México y reunirse con su familia. Y es que en esta ocasión la guapa actriz no ha podido dejar de asistir a una celebración muy especial: un nuevo logro personal y profesional de su mamá, Glenda Reyna.

Eiza se ha dado una escapada a México para visitar Guadalajara y ha compartido en sus Instagram Stories algunos de los divertidos momentos que pasó junto a su mamá, quien se acaba de graduar de un curso de tres años en Psicoterapia Corporal, lo que sin duda llena de orgullo a su famosa hija, cuya carrera también se encuentra en su mejor momento, con el próximo estreno de la cinta “Welcome to Marwen”, en la que comparte créditos con grandes estrellas.

En un breve video que ha compartido Eiza, se le ve muy feliz junto a su madre: “¿Quién se graduó?”, pregunta la actriz frente a la cámara, “Yo mera, me siento como niña de 15 años, muy bien”, responde Glenda, tras lo que la joven intérprete menciona un detalle del outfit que su madre eligió para la especial ocasión: “En amarillo”, acota Eiza, haciendo alusión a la blusa que Glenda eligió y con la luce guapa y elegante a sus 66 años. Muy segura de sí misma, la ex modelo y empresaria, no obvia mencionar el conocido dicho: “El que de amarillo se viste, mi amor”, “en su belleza confía”, completa Eiza, quien por su parte luce guapísima con una T-Shirt blanca con estampado de letras negras y un chóker.

Otra persona que no ha podido perderse de tan especial celebración es Yulen, el amado hermano mayor de Eiza, junto a quien compartió una foto con la leyenda “My bro” seguida de un emoji de corazón. Además la actriz ha aprovechado para ir a turistear por Guadalajara, según se muestra en otra de sus Instagram Stories. “En los mercados mexicanos, con este chulo”, dice Eiza en el clip, en el que se ve primero a ella y luego a él caminando por los pasillos de un mercado de artesanías nacionales.

Y es que no hay duda de que la talentosa actriz se siente muy orgullosa de sus raíces, pues ha dedicado más de un video para mostrar la belleza de la decoración y las piezas colocadas en un recinto en el que estuvo, que aunque no lo detalla en su Instagram y sólo se limitó a colocar etiquetas con “Guadalajara” y “México”, parece ser una hacienda, de las que hay muchas y muy bellas en el estado de Jalisco.

Parece ser que Eiza se encuentra triunfando en varios aspectos de su vida, ya que además de su éxito profesional, recientemente se le ha visto muy enamorada junto al actor estadounidense Josh Duhamel, con quien pese no haber anunciado alguna relación de manera pública, han sido captados juntos en más de una ocasión, y la última no ha dejado dudas respecto a la cercanía y cariño que hay entre ambos.

