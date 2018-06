El padre de Kate Spade fallece un día antes del funeral de su hija en Kansas

La familia de Kate Spade hace frente a uno de los instantes más tristes. Dos semanas después del fallecimiento de la diseñadora, se ha dado a conocer la noticia de la partida de su padre, Earl F. Brosnahan, Jr., quien murió a la edad de 89 años. El acontecimiento ocurre un día antes del funeral de su hija, quien fue encontrada sin vida el pasado 5 de junio en su residencia en la ciudad de Nueva York. A través de un comunicado, sus seres queridos se pronunciaron sobre el lamentable acontecimiento, señalando que la muerte de Kate fue un duro golpe en un instante de su vida en el que lo aquejaban los problemas de salud.

De acuerdo con lo que se informó, Earl F. Brosnahan, Jr., falleció la noche del miércoles 20 de junio y en el momento de su partida se encontraba acompañado de su familia. “Estamos profundamente tristes de anunciar que el padre de Katy, Earl F. Brosnahan, Jr. (Frank), falleció anoche a la edad de 89 años…”, se puede leer en este pronunciamiento dado a conocer por People. “Últimamente le iba fallando la salud y tenía el corazón destrozado por la reciente muerte de su amada hija. Él se encontraba en su casa rodeado de su familia en el momento de su muerte…”.

Durante varios años, Brosnahan se dedicó al negocio de la construcción y fue presidente de la Midwest Heavy Construction Association. Frank nació en Kansas City, Missouri, y por un tiempo sirvió a la Marina de los Estados Unidos. Actualmente le sobreviven su segunda esposa, Sandy; tres hermanos, una hermana, cinco hijos y ocho nietos, entre ellos la hija de 13 años de Kate, Frances Beatrix. “Estaba especialmente orgulloso de su esposa, hijos y nietos.”, agrega el comunicado. Por ahora, no se han dado más detalles en torno a esta partida, que de igual manera ha conmocionado a los seguidores de Spade.

Horas después del fallecimiento, el funeral de Kate Spade tuvo lugar en la ciudad de Kansas, en la iglesia de Our Lady of Perpetual Help Redemptorist, mismo recinto en el que los padres de la diseñadora contrajeron matrimonio. De acuerdo con People, el servicio se realizó de manera privada y entre los asistentes se pudo ver a Andy Spade, su esposo., quien iba acompañado de su hermano, el comediante David Spade. A la par, fue publicado su obituario en el sitio web del Dignity Memorial,- a cargo de los servicios funerarios-, en donde se habla de su gran amor por los animales, además de destacar su notable pasión por la moda.

Tras el fallecimiento de Kate Spade, quien lamentablemente se suicidó, su esposo Andy rompió el silencio para manifestar su dolor y hablar de los problemas a los que se enfrentó la madre de su hija. “Kate sufrió de depresión y ansiedad por varios años. Ella estaba buscando activamente ayuda y trabajó de cerca con sus doctores para tratar su enfermedad, una enfermedad que se lleva demasiadas vidas…”.