La polémica chamarra de Melania Trump de la que todo el mundo habla

En un momento tan delicado en la política estadounidense, cualquier detalle es sujeto a análisis y el caso más reciente de Melania Trump ha dado mucho de qué hablar. Y es que al parecer un descuido de moda ha causado que la Primera Dama de Estados Unidos se haya puesto en la mira con mil y un críticas en su contra. ¿La razón? Es que en medio de una total crisis diplomática por la situación de las familias de indocumentados que han sido detenidas, Melania tomó de su clóset la prenda menos indicada.

Camino a visitar un refugio de niños migrantes en Texas, Melania abordó el avión llevando una polémica chamarra. Lo que podría pensarse era una prenda casual y muy sencilla, se convirtió en punta de lanza de toda una polémica, ya que la cazadora en verde militar de la firma Zara con un precio de solo 39 dólares (alrededor de $780 pesos mexicanos) tiene en la parte posterior la leyenda: “I really don’t care, do you? (En verdad no me interesa, ¿a ti?)”.

Por supuesto, el mensaje que podría pasar desapercibido en cualquier día, se ha tomado en las redes como un total desacierto porque se puede pensar que esa es su postura ante la situación. Las críticas han caído a montones, pero su vocera ha declarado que se trata únicamente de una prenda de vestir y que no tienen ningún significado oculto.

El mensaje fue malinterpretado por la delicada situación que se vive por la política de tolerancia cero contra los inmigrantes impuesta por Donald Trump. Las imágenes de niños separados de sus padres han dado la vuelta al mundo en un acto que ha sido reprochado por miles de personas. En su momento se dijo que Melania fue la primera en oponerse a esto, pero la situación continuaba y parecía que no se doblegarían. Apenas ayer por la tarde, el mandatario firmó la misiva que evita que se separe a los niños de sus padres, pero se advirtió que se les seguiría deteniendo.

Stephanie Grisham, vocera de Melania dijo al DailyMail sobre este error de sensibilidad: “Es una chamarra. No tiene un mensaje oculto. Después de la importante visita de hoy a Texas, espero que los medios no se vayan a enfocar en su guardarropa, como lo hicieron con sus tacones el año pasado”. Esto último en referencia a otro problema de vestuario cuando durante una visita a los damnificados del Huracán Harvey, asistió a la zona de desastre en medio de las inundaciones, en tacones.

El look de Melania hubiera sido de llamar la atención desde el primer momento, al tratarse de uno de los más casuales que se le ha visto hasta este momento. Jeans blancos, una playera de algodón y tenis Adidas Stan Smith en blanco con un filo verde que combinaban con todo el look, eran los elementos que complementaban la ya infame chaqueta. Al bajar del avión, ya no lucía esta prenda, sino un elegante blazer en color crudo con botones dorados que era bastante más formal que la primera pieza.

