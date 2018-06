Sergio Mayer Mori, conmovido por el tierno recuerdo de su hija: 'Cosita hermosa, te extraño'

A la distancia, Sergio Mayer Mori recordó con mucho cariño a su hija, Mila Mayer. En el Día del Padre, el joven se sintió más que conmovido y abrió su corazón para compartir un mensaje a la pequeña, que además está a punto de cumplir dos años. Todo indica que el hijo de Bárbara Mori se encuentra ahora disfrutando unos días por Colombia, sin embargo, se mostró sensible ante esta especial fecha, en la que además él recibió una sorpresa: otra dedicatoria que fue revelada, esta vez en las redes sociales de la niña.

El también actor decidió subir una historia en su cuenta de Instagram, el fragmento de un clip en donde aparece su hija, haciendo evidente el cariño incondicional que tiene por ella. “Cosita hermosa, te extraño”, escribió Mayer Mori en esta publicación, que atrapó desde el primer momento a todos sus fanáticos. Sin duda, esta es una de las postales más tiernas del joven y la niña, que al parecer ahora se encuentra de paseo con su mamá en la ciudad de Boston, de acuerdo con las más recientes imágenes en redes sociales.

Y como Mila ya es toda una estrella de Instagram, los seguidores de la cuenta de la pequeñita fueron testigos de la sorpresa a su papá: un conmovedor álbum de fotografías con postales en donde aparecen los dos cuando ella era apenas una bebé. “¡Feliz día papá @smayermori! Te amo”, se puede leer en esta publicación en la que se observan una foto de él dándole un beso a su hija, otra en donde la carga en sus brazos y una más en donde aparece durmiendo a su lado. La reacción de los fanáticos fue inmediata, regalándole miles de likes y varios comentarios de buenos deseos.

Aunque no hay más detalles de cuándo fue la última vez que Sergio se reunió con su hija Mila, su abuela, Bárbara Mori, sí ha revelado algunas instantáneas de la convivencia con su nieta. Apenas a finales de mayo, ella hizo pública una postal con su nieta a bordo de un automóvil. “Amo, amo, amo…”, escribió la actriz, que ha manifestado en varias ocasiones el gran orgullo que siente por vivir esta etapa al máximo, asumiendo este nuevo reto que la tiene muy entusiasmada.

Apenas en abril pasado, se informó que Mayer Mori ya se estaba haciendo cargo de su hija. “Me va ayudar, me va a apoyar ahora... ya empezó”, declaró Natalia Súbtil al programa televisivo Ventaneando, cuando fue cuestionada sobre las responsabilidades que recientemente asumió su ex. “Va a hacer lo que le gusta, quiere cambiar como persona, quiere ser una mejor persona, es suficiente… y me va a pagar aparte la escuela y eso está muy bien”, agregó la modelo brasileña, quien destacó que además el papá ya se mantiene en contacto constante con la pequeña.