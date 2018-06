¡Lucerito sí saldrá en la serie de Luis Miguel!

La incertidumbre crece conforme se revelan los nuevos capítulos de Luis Miguel, La Serie, que ha incluido en su reparto una lista de personajes que acaparan desde el primer instante toda la atención. Ahora, previo al estreno del noveno episodio, ya se tienen noticias: Lucero también aparecerá en esta historia con toques de ficción, aludiendo a una época en la que El Sol ya se había convertido en una de las figuras juveniles más importantes del espectáculo. Aunque no hay detalles claros de lo que acontecerá, existen algunas pistas que han despertado la curiosidad de los fanáticos.

Este nuevo capítulo llevará por nombre Todo El Amor del Mundo, tal y como se tituló la canción que Luis Miguel y Lucero grabaron en el año de 1985, para la película Fiebre de Amor, la cual protagonizaron. En esa época, la mancuerna que conformaron ambos alcanzó tal popularidad, que de inmediato surgieron rumores de un posible noviazgo y, aunque en su momento siempre lo negaron, no hay duda de que El Sol guarda gratos recuerdos de ese instante de su vida. Por supuesto, Lucero también ha dicho que trabajar con el cantante fue una de las experiencias más inolvidables de su carrera.

Pero las sorpresas no acaban ahí, pues ya se sabe que Corina Acosta, ex alumna de La Academia Kids, será la encargada de personificar a La Novia de América. La joven ha compartido algunas imágenes en sus redes sociales, en donde aparece junto al actor que interpreta a Luis Miguel de adolescente, Luis de la Rosa. En las postales se les mira sonrientes, abrazados y demostrando que existe buena química entre ellos. Y claro, Corina luce una larga melena, similar a la que llevaba la cantante por la década de los 80.

La joven, que también ha demostrado sus habilidades como cantante, reveló en una reciente entrevista con el diario mexicano El Universal, cual fue el mayor reto de interpretar a Lucero. “Ella es muy coqueta y creo que eso fue lo que más me costó, ser como ella…”. Y aunque reconoce que no tiene mucha experiencia como actriz, reveló cómo fue acoplándose a su papel. “Las clases te dan mucha técnica, sabiduría y seguridad. Conforme a lo que iba aprendiendo en el transcurso de mi corta trayectoria en la actuación fui más o menos armando el personaje para interpretar de la mejor manera a Lucero…”, dijo durante su charla.

Desde el principio, se supo que Luis Miguel ha estado muy pendiente con la realización de la serie, incluso con la elección de cada uno de los personajes. Si bien, Acosta no pudo conocer al cantante, sí se siente feliz por los comentarios que llegó a escuchar durante los días de rodaje. “Por ahí escuché que Luis Miguel había aprobado a todos y a la mayoría de los actores y que cuando me vio dijo que me quería para Lucerito…”, dijo a El Universal.