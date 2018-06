Vanessa Trump rompe el silencio al enterarse que Donald Trump Jr. ha empezado una relación tras su divorcio

Los rumores comenzaron desde hace un tiempo, pero parece que la confirmación de que Donald Trump Jr. se ha dado una nueva oportunidad en el amor vino de su exesposa, Vanessa Trump. Desde que se anunció su separación se dieron las especulaciones sobre una posible relación entre el hijo del Presidente de Estados Unidos con la reportera de Fox News Kimberly Guilfoyle. A pesar de que se les había visto juntos en un par de ocasiones y los tabloides británicos tenían algunas selfies de ellos, la confirmación no había llegado, hasta ahora.

Fue un tweet de Vanessa lo que dejó al descubierto la verdad sobre la relación de su exmarido y la reportera. “Los alcances que tiene la gente al atacar a una mujer simplemente porque está saliendo con Don. Hemos estado separados por 9 meses y respetamos las decisiones y privacidad del otro. Nos vamos a enfocar en criar a nuestros increíbles hijos. Sería lindo que la prensa hiciera lo mismo en vez de obsesionarse con nuestras vidas privadas”, escribió Vanessa en su cuenta de Twitter retomando un tweet del padre de sus hijos en el que él compartió un enlace a una noticia en el que se pedía corrieran a Kimberly de su trabajo por su relación con él.

De este mensaje se han desprendido distintos análisis. El primero es que parece que Vanessa ha confirmado la relación entre su ex y la periodista, algo que aunque pareciera un secreto a voces, no ha sido confirmado por ninguna de las dos partes. Además deja claro que su separación del hijo del mandatario se dio hace nueve meses, a pesar de que ésta se hizo pública en marzo pasado. Al parecer, la pareja prefirió no dar a conocer su decisión sino hasta seis meses después de haberla tomado, cuando de forma oficial Vanessa pidió el divorcio. Otra cosa que llama la atención es que Kimberly conoció a la entonces pareja –Donald Jr. y Vanessa- desde hace año-, por lo que la nueva relación es del conocimiento la rubia.

Al parecer, ésta ha sido una separación por demás amistosa. Desde que se anunció el divorcio se dijo que tenían un tiempo llevando vidas separadas, incluso antes de que la familia llegara a la Casa Blanca, pero durante la campaña y la toma de posesión, siempre se les vio juntos. Donald Jr. y Vanessa se casaron en noviembre del 2015 en la residencia de Mar-A-Lago del mandatario. Comparten cinco hijos, quienes se han convertido en el eslabón de unión entre ellos, algo que han dejado claro a través de diferentes publicaciones en sus redes sociales.

