Michelle Salas sopla las velitas de su pastel cobijada por su familia y su ex Danilo Díaz Este 13 de junio, la hija de Stephanie Salas celebró su cumpleaños número 29 con una íntima comida en la que además de su mamá, hermana y bisabuela, doña Silvia Pinal, vimos al joven venezolano

No todas las historias de amor terminan en final feliz y no todos los ex acaban mal, para muestra Michelle Salas y Danilo Díaz. Para sorpresa de todos, este 13 de junio, luego de festejar con su mamá, hermana y un grupo de amigas en Puerto Escondido, la videoblogger celebró su cumpleaños número 29 con una reunión muy íntima en la que, además de ver a Stephanie Salas, Camila Valero y su bisabuela Silvia Pinal, también compartió con Danilo, el joven venezolano con quien protagonizó un lindo romance que concluyó en septiembre de 2017.

Siempre discreta con los asuntos del corazón, Michelle fue muy cuidadosa a la hora de compartir en redes sociales fotos y videos de la comida con la que celebró su cumpleaños, pues ahí se encontraba Danilo con quien, todo parece indicar, lleva una muy buena relación. La encargada de compartir la foto en la que se ve al venezolano sentado junto a ella, fue su mamá, Stephanie Salas, que a través de su cuenta de Instagram publicó la tan comentada instantánea.

“En familia ¡Feliz cumple Michelle! Te amamos, mi amor”, escribió la actriz como pie de foto de esta imagen en la que también aparece Fernanda Medina, una de las mejores amigas de Michelle. Después del fin de semana de diversión en la playa, la cumpleañera quiso cerrar filas para soplar las velitas de su pastel y convocó a su círculo más cercano en el que, queda claro, todavía es contemplado Danilo.

Si bien ella no publicó fotos con todos sus invitados, sí dedicó un post a su “amor”, como calificó a su bisabuela, Silvia Pinal que, según ha dicho en varias ocasiones, es su consentida, de ahí que, cada que visita la Ciudad de México corra a encontrarse con ella.

Además de verlo en esta comida, Danilo también formó parte del viaje a Puerto Escondido, así que ha pasado varios días muy cerca de su ex. Fue en septiembre de 2016 cuando ¡HOLA! publicó, en exclusiva, las primeras fotos de la pareja paseando por Madrid. Un año después de haber comenzado con su romance, Michelle confió en nuestras páginas para anunciar que habían decidido seguir por rumbos diferentes: “Me quedo con las buenas experiencias y con los buenos momentos. Ahora, a seguir en pie y adelante”, nos confesó en aquella ocasión. A tenor de esta imagen, Michelle y Danilo sí consiguieron conservar una linda amistad que les permite seguir compartiendo fechas importantes como estas, ¿será que se den una nueva oportunidad?