La Selección Mexicana ya está en Rusia para el Mundial, ¡así fue su espectacular recibimiento!

Con una celebración y varias sorpresas, así fue recibida la Selección Mexicana de Futbol durante su llegada a Rusia. Desde que bajaron del avión,-impecables y vestidos de negro, con diseños exclusivos de Ermenegildo Zegna-, y hasta que se trasladaron al estadio Dynamo de Moscú, los seleccionados disfrutaron de la calurosa bienvenida que incluyó una ovación musical al ritmo de We Are The Champions, un himno que pudo escucharse de fondo mientras los ídolos futbolísticos mostraban su entusiasmo por pisar tierras mundialistas. Rafa Márquez, Javier ‘Chicharito’ Hernández y Memo Ochoa, fueron de los primeros en compartir, a través de sus redes sociales, algunas historias de lo que acontecía.

Para amenizar la calurosa bienvenida y al hacer acto de presencia en su Base Camp, la Selección se dejó consentir presenciando un baile folclórico en el que además se les dio a probar ‘karavái’, una hogaza de pan que se come de manera tradicional en los países de Europa Oriental en eventos de gran relevancia. El significado del mismo forma parte de una ceremonia con la que se demuestra la hospitalidad, la amabilidad y los buenos deseos al huésped, en este caso a los seleccionados del Tricolor que regalaron sonrisas y diversas muestras de afecto. Tampoco faltaron los buenos deseos por parte de los presentes, a unos días de arrancar el Mundial de Futbol Rusia 2018.

Al conocer el lujoso ‘bunker’ en donde se mantendrán resguardados a lo largo de esta jornada, la Selección se llevó otra sorpresa: cada una de las puertas de sus habitaciones está personalizada con la fotografía de cada uno de ellos, decorada con los colores de la bandera de México. A través de la cuenta oficial de Twitter de la Selección Mexicana, se muestran algunos clips con las imágenes de Miguel Layún, Jesús Corona y Andrés Guardado, quienes presumieron las imágenes, felices de estar en Rusia.

Nostálgicos, algunos de los jugadores llevaron consigo fotografías de sus seres queridos, quienes los apoyarán con todo para el próximo arranque de esta aventura mundialista. Raúl Jiménez y Javier Aquino, presumieron las postales familiares, como parte de las grandes motivaciones para darlo todo en este nuevo reto, que cuenta con el apoyo de Juan Carlos Osorio, como director técnico del Tricolor.

El debut de la Selección Mexicana ocurrirá el próximo domingo 17 de junio, cuando arranque el partido con Alemania, en punto de las 10:00 horas, tiempo del centro de México. De a acuerdo con el subsecretario de Relaciones Exteriores, Carlos de Icaza González, dados a conocer por W Radio, se estima que sean unos 30 mil mexicanos los que formen parte de la gran afición que apoyará a los ídolos futbolísticos durante los próximos días.

