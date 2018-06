Kim Kardashian celebra el cumpleaños de Kanye West a lo grande

Hace apenas unos días, Kim Kardashian habló con E!News sobre el “sencillo” festejo de cumpleaños que tenía preparado para su esposo, Kanye West. “Será algo muy íntimo, le prepararé una cena en la casa solo con algunos amigos”, dijo la empresaria, sin embargo, era poco probable que las Kardashian no celebraran en grande como siempre lo han hecho… y así fue, el cumple del rapero no fue la excepción.

VER GALERÍA

Con una impresionante cena con decoración en blanco y enormes mesas, el cantante se reunió con varios amigos y familiares. Por supuesto que las hermanas de Kim no pudieron faltar al festejo, así que Kourtney y Kendall estuvieron ahí, mientras que probablemente Kylie se quedó cuidando a la pequeña Stormi. Para celebrar los 41 años del padre de sus hijos, Kim contrató a un mentalista que les hizo varios trucos durante la cena, dejando a todos los presentes impresionados.

El también empresario se veía muy contento con su fiesta pues no dejó de sonreír durante los videos que compartió su esposa en sus redes sociales. Kanye sopló las velitas en un enorme pastel en forma de montañas, -probablemente las de Wyoming, en donde grabó su último disco- y un letrero que decía, “Feliz cumpleaños Kanye”.

VER GALERÍA

Por supuesto que los detalles excéntricos no se hicieron esperar y dentro de las curiosidades de la fiesta podías pedir un café con la cara del cantante como decoración o las letras “YE” las cuales hacen referencia también a su último álbum. Por si eso fuera poco, Kourtney compartió una fotografía del postre, unas divertidas galletas con la forma de la cara del rapero con diferentes peinados y gestos.

VER GALERÍA

En los videos que publicó la empresaria y estrella del reality show Keeping up with the Kardashians, aparece Kanye saludando a todos sus amigos y divirtiéndose con los trucos del famoso mentalista. Kim lo felicitó varias veces durante los videos e incluso, le cantó el Happy Birthday junto a algunos de los invitados. Un día antes, los hijos de la pareja celebraron a su papá con un pastel hecho por ellos mismos, por lo que Kanye ha estado lleno de celebraciones.

VER GALERÍA