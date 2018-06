'Bienvenidos a la buena vida', Kim Kardashian presume lo mejor de su día

Después de que hace unos días, Kim Kardashian compartiera una foto de Kanye West con la pequeña Chicago, ahora ha sido ella quien ha disfrutado de una mañana rodeada de sus hijos. Citando el título de una de las más recientes canciones de su esposo, la socialité compartió una fotografía a la que tituló “Bienvenidos a la buena vida”.

VER GALERÍA

En la imagen se ve a la estadounidense de 37 años de edad en la cama con su hija North de 4 años, su hijo Saint de 2 años y la bebé Chicago, quien apenas tiene 5 meses de edad. El fin de semana ha sido de pijamas y dulces pues un día después del cumpleaños número 41 del rapero, los festejos continúan. North y Saint le prepararon con sus propias manos –y bajo la supervisión de su mamá- un pastel a su papá, el cual consistía en mucho chocolate, muchas chispitas de colores e incluso unos panditas, con el plato decorado con rosas.

VER GALERÍA

Recientemente, la estrella del reality show Keeping up with the Kardashians comentó para E!News los planes que tenía para celebrar el cumpleaños de su esposo. “Será algo muy íntimo, le prepararé una cena en la casa solo con algunos amigos”. Kanye parece ser más de la idea de celebrar más tranquilamente mientras que Kim es conocida por organizar las fiestas más impresionantes junto a su familia.

Notas relacionadas:

A Kanye West le sale una divertida y pequeña competidora

Kim Kardashian se pone romántica con Kanye por su cuarto aniversario: ‘Gracias por inspirarme’

Apenas hace una semana, Kim se juntó con su hermana mayor, Kourtney para celebrar el cumpleaños de sus hijas, North y Penelope, con una impresionante fiesta infantil. El tema de la decoración fue la magia de los unicornios, por lo que cada detalle giró alrededor de esto, desde los arreglos de las mesas hasta los inflables para la alberca. Las niñas se divirtieron a lo grande e incluso, tuvieron la oportunidad de montar su propio unicornio, (un pony con un cuernito en la cabeza), así que parece que después de esa súper fiesta, Kanye pasará su cumpleaños más tranquilo.

VER GALERÍA