¡No te imaginas! Así de galán luce ahora Saúl Lisazo

¿Recuerdas a Saúl Lisazo? El galán de telenovelas disfruta estos días de la mejor manera: conviviendo con sus amigos más entrañables. Para sorpresa de los fanáticos, el actor reapareció en las redes sociales junto a Aracely Arámbula, mostrándose jovial, sonriente y conservando ese carisma que por siempre lo ha caracterizado. La reacción de los seguidores en la red fue inmediata, regalando miles de likes a las postales y un sinfín de piropos. Después de todo, el paso de los años le ha sentado muy bien y eso es evidente.

En la instantánea, Aracely y él posan frente a la cámara regalando una gran sonrisa. Llama la atención la galanura de Lisazo, quien a diferencia de hace algunos años, luce una melena con más canas. Sin embargo, este toque natural en su look es sin duda parte del encanto del actor, pues está claro que él prefiere conservar esta imagen, la cual ha sido de las favoritas de todos sus fanáticos. Por supuesto, la barba a tono con su cabello también ha sido un complemento perfecto, algo con lo que reafirma que se siente muy cómodo con su actual estilo.

Lo cierto es que Lisazo mantiene su buena apariencia gracias a los constantes cuidados que tiene consigo mismo. Sin embargo, no descarta utilizar algún truco si llegara a necesitarlo. “Por ahora soy muy natural, pero algún día quizá me haga falta y ¿por qué no?”, confesó hace algunos años en una entrevista para el canal Estrella TV. Actualmente se mantiene enfocado en sus proyectos profesionales, aunque también se toma el tiempo para disfrutar en la playa y realizando algunas actividades al aire libre.

En sus redes sociales, el argentino comparte imágenes de sus constantes escapadas. Es amante de los viajes, el deporte y la naturaleza. En una fotografía en donde aparece de sombrero y gafas oscuras, frente a la playa, reveló también otro de sus pasatiempos. “Mi bicicleta y yo”, escribió. Sin duda, este es parte del secreto que lo mantiene jovial y es algo que por varios años ha sido su mejor estrategia frente al paso del tiempo.

Y aunque el paso de los años puede dejar huella, él tiene muy clara su postura con respecto a las cirugías estéticas. “Todavía no. Descartado, no…”, confesó en la entrevista concedida al medio antes citado, al preguntarle si se ha hecho algún arreglito o si le gustaría ponerlo en su lista de prioridades en algún momento. “Cada uno hace lo que quiere, en esta vida hay que dejar hacer lo que la gente quiera. Si a una persona lo hace sentir más seguro, una cirugía, por qué no. ¿Quién somos nosotros para juzgar?”, declaró.