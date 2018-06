El secreto de Kim Kardashian para cumplir su dieta

A Kim Kardashian le gusta cuidar su cuerpo y mantener su figura, sin embargo, también sabe ceder ante los antojos y de vez en cuando rompe su dieta con una cheat meal. La empresaria de 37 años habló sobre su régimen alimenticio en su página de Internet hace unos días en donde explicó que es lo que come para mantener su figura en línea.

“He sido muy estricta con mi dieta recientemente”, escribió la estrella del reality show Keeping up with the Kardashians, “Cuando voy de compras, busco proteína magra, carbohidratos, frutas y vegetales, pero de vez en cuando me gusta consentirme con una cheat meal. Puede ser muy difícil (y aburrido) comer siempre limpio. Una cheat meal me permite disfrutar de la comida sin sentir que me estoy excediendo”.

Pero, ¿cada cuando puedes ceder ante los antojos? Kim explicó que su entrenadora personal le dio un tipo importante, “Mi instructora, Mel, dice que deberías programar una cheat meal cada 10 días. De esta manera no perderás nada del progreso que has logrado en el gimnasio”. La esposa de Kanye West y madre de 3 niños, continuó explicando lo que pasa en tu cuerpo cuando comes de esta manera, “Cuando lo haces muy seguido, las hormonas de tu cuerpo se desequilibran. Tu testosterona, que es una hormona que regula el músculo y la grasa, puede cambiar si estás comiendo demasiadas calorías, lo que te hace subir de peso”.

A Kim le encanta presumir sus curvas y su cuerpo en sus redes sociales por lo que siempre está al pendiente de cómo se ve, “Puedes disfrutar de tus comidas favoritas mientras que al día siguiente regreses a tu camino. Las cheat meals funcionan mejor cuando evitas el alcohol ya que son calorías vacías llenas de azúcar. Esta parte para mi es sencilla ya que yo no tomo, lo que significa que me puedo comer una dona extra o dos. ¡Bromeo! Sin embargo sí tengo un paladar dulce por lo que generalmente mis antojos son de postres u otros dulces”. Esta no es la primera vez que la empresaria comparte detalles sobre su rutina y generalmente, cada que tiene un evento importante próximo, se aplica un poco más.