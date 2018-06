Andy, el viudo de Kate Spade, rompe el silencio: 'Mi hija y yo estamos devastados...'

La partida de la diseñadora Kate Spade ha sido un duro golpe para quien fuera su esposo, Andy Spade, que rompió el silencio a unos días desde que se diera conocer la lamentable noticia. A través de un comunicado, él se expresó sobre el grato recuerdo que conserva de su compañera, sin evitar mostrar su dolor ante esta tragedia. “Kate fue la mujer más hermosa en el mundo. Fue la persona más amable que he conocido y mi mejor amiga por 35 años. Mi hija y yo estamos devastados por su pérdida y no podemos comenzar a comprender la vida sin ella. Estamos profundamente desconsolados y la echamos de menos…”, se puede leer en las primeras líneas de este texto dado a conocer por E! News.

VER GALERÍA

En 1993, la pareja fundó la exitosa firma de bolsos Kate Spade, la cual se convirtió en la favorita de las celebridades. En 1994, contrajeron matrimonio y su historia de amor cobró fuerza con el paso de los años, sin embargo, hubo tiempos difíciles para la diseñadora, quien no dudó en hacer frente a sus problemas emocionales. “Kate sufrió de depresión y ansiedad por varios años. Ella estaba buscando activamente ayuda y trabajó de cerca con sus doctores para tratar su enfermedad, una enfermedad que se lleva demasiadas vidas…”, dijo.

Andy profundizó con sus declaraciones, y reveló lo que ocurrió horas antes del lamentable fallecimiento. “Estuvimos en contacto una noche antes y ella sonaba feliz. No hubo ninguna indicación ni advertencia de que ella haría esto. Fue completamente un shock. Claramente no era ella. Había demonios personales con los que estaba batallando…”, se lee en el comunicado. De paso, Spade dio detalles de la dinámica familiar que habían establecido ambos recientemente. “Durante los últimos 10 meses habíamos vivido separados, pero a poca distancia uno del otro. Bea (su hija) estuvo viviendo con los dos y nos veíamos y hablábamos todos los días. Hacíamos muchas comidas juntos como familia y vacacionábamos juntos como familia. Nuestra hija fue la prioridad…”, escribió.

VER GALERÍA

De acuerdo con las palabras de Andy, pese a sus diferencias como pareja, siempre mantuvieron la armonía. “No estábamos legalmente separados, y nunca discutimos sobre el divorcio. Éramos mejores amigos tratando de trabajar para superar nuestros problemas, de la mejor manera que sabíamos hacerlo. Estuvimos juntos por 35 años. Nos amamos el uno al otro y simplemente necesitábamos un descanso…”, agregó el también publicista. “Esta es la verdad. Cualquier otra cosa que se diga es falsa…”, reiteró. Para evitar cualquier tipo de especulación, fue puntual con la situación médica que enfrentaba su ex pareja. “Estaba activamente buscando ayuda para la depresión y la ansiedad en los últimos cinco años, viendo a un doctor de forma regular y tomando medicamentos para la depresión y la ansiedad. No hubo abuso de ninguna sustancia o alcohol. No hubo problemas financieros. Amamos crear nuestro negocio juntos…”.

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

VER GALERÍA

Kate y Andy se convirtieron en padres de Frances Beatrix Valentine, que actualmente tiene 13 años. “Juntos criamos a nuestra preciosa hija. No he visto ninguna nota y estoy consternado por un mensaje privado a mi hija que ha sido compartido tan despiadadamente por los medios. Mi principal preocupación en Bea, y proteger su privacidad, mientras lidia con el dolor inimaginable de perder a su madre. Kate amaba mucho Bea”, comentó el publicista, refiriéndose al artículo dado a conocer por TMZ, sobre una supuesta nota que la diseñadora dejó a su hija antes de morir.