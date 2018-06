El secreto que Barack Obama guardó a su esposa Michelle en su visita a la Reina Isabel II

Durante su periodo como Presidente de los Estados Unidos, Barack Obama tuvo que guardar un secreto a su esposa Michelle. Todo ocurrió durante la visita que ambos realizaron en mayo de 2011 al Reino Unido, ocasión en la que se reunieron con la Reina Isabel II. En este viaje no pudieron faltar las anécdotas, una de ellas revelada en el libro The World As It Is: A Memoir of the Obama White House, de Ben Rhodes, ex asesor nacional de seguridad en ese periodo presidencial. Lo cierto es que Obama fue muy cuidadoso en ese entonces, e incluso contó con el apoyo del personal del Palacio de Buckingham para que su esposa no se enterara de nada.

Según se lee en esta publicación, el ex Presidente se encontraba una noche preparando el discurso que ofrecería al siguiente día, mientras tanto, en otra de las habitaciones del palacio descansaba Michelle. Fue en ese entonces que uno de los mayordomos se acercó a él para hacerle un aviso. “Señor Presidente, perdón. Hay un ratón…”. Este gracioso acontecimiento llevó a Obama a actuar de manera inmediata, con la finalidad de que su esposa, quien lució radiante durante aquel viaje, se mantuviera tranquila.

Fue en ese instante cuando el ex mandatario hizo una petición. “No le digan a la Primera Dama”, dijo. Por supuesto, el mayordomo fue empático con el entonces Presidente a quien simplemente respondió: “Trataremos de atraparlo…”. En la anécdota contada por este libro, también se menciona que Obama fue reiterativo, pues su mayor interés era que Michelle estuviera ajena a este tema. “Solamente no le digan a la Primera Dama”, agregó.

Luego de este inesperado episodio, la situación llegó a la calma. Al siguiente día, Obama ofreció un discurso en el que destacó los lazos de cooperación entre el Reino Unido y los Estados Unidos. En ese mismo viaje, tampoco olvidó expresar su afecto por la Reina, quien aseguró, le recordaba a su fallecida abuela, a quien llamaba de cariño Toot. De esa anécdota, Rhodes recuerda que, en tono de broma, le dijo a Obama que quizá la monarquía estaba decayendo un poco, algo que su jefe negó de inmediato, destacando el brillo que aún conservaba la Reina. “No, todavía tienen mucho por hacer!”, agregó.

En este texto, Rhodes hace una retrospectiva de lo que fue su paso por la Casa Blanca durante el mandato de Obama, desde los primeros días de la campaña hasta el último instante de la Presidencia. A través de estas páginas también expone algunas de las dudas que surgieron para el entonces Presidente, quien dejó el cargo en enero de 2017 a su sucesor, Donald Trump.