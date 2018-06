¡Sorpresa! Kendall Jenner es descubierta en actitud cariñosa con el hermano de Gigi y Bella Hadid

Hace unos días, Kendall Jenner se colocó en la mira al ser captada junto al jugador de la NBA, Ben Simmons. Ambos fueron vistos en un restaurante de Los Ángeles, llegando por separado, aunque eso avivó los rumores de un posible romance. Luego de aquel episodio surgen más dudas, pues ahora la modelo protagonizó un encuentro junto a otro galán, nada más y nada menos que Anwar Hadid, el hermano de sus amigas Bella y Gigi Hadid. La escena acaparó toda la atención por lo acontecido durante ese instante y, por supuesto, el paparazzi no dejó escapar ningún detalle.

Kendall asistió a la after party de los CFDA Awards 2018, celebrados en la ciudad de Nueva York, y también fue vista en un club llamado Socialista. Fue ahí en donde los jóvenes se encontraron y ocurrió lo inesperado: los dos fueron sorprendidos dándose un beso. Aunque no se perciben sus rostros con claridad, se supo que se trataba de ellos por la coincidencia de sus atuendos y looks. De acuerdo con People, estuvieron cerca de dos horas y se les vio en actitud cariñosa, abrazados y dándose varios besos.

Otro de los detalles que no pasó desapercibido fue una imagen dada a conocer por Kendall, esta vez de las manos de Anwar. Aunque no dio detalles, se supo que se trataba del joven pues los tatuajes que se observan coinciden con los que él lleva. Por ahora, no se sabe si existe algo más entre los dos, lo cierto es que han mantenido una amistad por varios años, de la que han dado muestra en sus redes sociales. Entre otras cosas, se sabe que regularmente acuden a las mismas fiestas, casi siempre celebradas en la ciudad de Los Ángeles o en Nueva York.

La velada también incluyó una cena con otros amigos en un restaurante de la Gran Manzana, ahí estuvieron presentes Kaia Gerber, Stephanie Shepherd, Simon Huck y hasta la hermana de Kendall, Kourtney Kardashian, quien todo el tiempo estuvo sonriente. Por supuesto, la lente del paparazzi no dejó pasar ningún detalle de lo que ocurrió en esta reunión de amigos, en la que todos disfrutaron charlando en actitud relajada.

Este encuentro ocurre en medio del sonado rumor que indica que Kendall y el jugador Ben Simmons mantienen un romance, luego de un video dado a conocer por TMZ, en donde se les ve juntos de paseo y listos para ir a cenar en un restaurante de Los Ángeles, apenas la semana pasada. A la par se sabe que Anwar podría estar soltero, luego de que se hablara en el medio antes citado, del posible rompimiento entre él y la actriz Nicola Peltz, con quien fue visto por última vez en mayo durante un evento en Nueva York.