Ella es Andrea Toscano, la ‘Mexicana Universal’ que nos representará en Miss Universo La representante de Colima, de 19 años de edad, se coronó como la primera ganadora de este certamen organizado por Lupita Jones

Después de ser considera por el público y los jueces como la participante idónea para representarnos en Miss Universo, este domingo, Andrea Toscano, representante del Estado de Colima se coronó como la primera Mexicana Universal. Luego de una intensa experiencia en la casa donde se realizó el reallity, la joven de 19 años se convirtió en la mejor preparada para superar los retos y pruebas que por más de un mes y medio la producción del programa les impuso a las participantes que cada domingo fueron dejando la competencia.

Andrea Toscano formó parte de las seis últimas finalistas consiguiendo ganarse el corazón del jurado y el público que la colocaron como la gran ganadora, seguida de Aranza Molina, representante de Tabasco que obtuvo el segundo lugar. El tercer sitio de este certamen lo ganó Maryely Leal, del estado de Sinaloa, cuarto por Lupita Valero representante de Guerrero; en quinta posición la jalisciense Nebai Torres y Karely Sandoval, de Zacatecas ocupó la sexta posición.

Después de convertirse en una de las figuras clave en este certamen, Rebecca de Alba, jueza de la emisión se dijo satisfecha con el resultado de esta emisión que sirvió como filtro para elegir a nuestra representante: “Nosotros estamos felices de que sea Colima quien nos represente como la primera Mexicana Universal en Miss Universo, tiene todo para ser la tercera Miss Universo que tenga México”, declaró la conductora a Ventaneando.

Por su parte, ya con la corona de Mexicana Universal, Andrea Toscano realizó su primera aparición en televisión donde reiteró su compromiso rumbo a Miss Universo: “Estoy muy agradecida con el público porque fueron ellos quienes eligieron a la Mexicana Universal (…) yo siempre me visualicé mucho y cuando me nombra Rebecca como la ganadora, yo sentí que ya lo había vivido de tantas veces que me había mentalizado estar en ese lugar”, comentó durante su visita al programa de Pati Chapoy.

Andrea Toscano es una joven de 19 años originaria de Manzanillo, es poseedora de una belleza natural impactante mide 1.75 y, según comentó Lupita Jones Directora y creadora del concepto Mexicana Universal, se someterá a un arduo entrenamiento para el certamen internacional: “Lo fundamental será un extensivo curso de inglés, expresión verbal y comunicación. Son herramientas imprescindibles para pararse en un escenario internacional”, declaró la ganadora de Miss Universo en 1991.