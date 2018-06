Alejandro Fernández y Juan Carlos Valladares en su faceta de padrinos de lujo

El fin de semana fue de compromisos para Alejandro Fernández y Juan Carlos Valladares, quienes luego de ser distinguidos invitados en la boda de Checo Pérez, se convirtieron en los honorables padrinos del bautizo de unos lindos triates. Puntuales a la cita, hicieron acto de presencia en una íntima reunión, en la que convivieron con sus amigos y posaron para las cámaras, por supuesto, cada uno con sus respectivos ahijados. Alex Valladares, hermano de Juan Carlos, también formó parte de esta celebración, apadrinando a otro de los bebés.

Mientras ‘El Potrillo’ se mantuvo discreto sobre lo que aconteció en el bautizo, los hermanos Valladares compartieron instantáneas del momento. En estas postales se puede ver a los tres padrinos cargando a los bebés en compañía de los felices papás. “¡Compadres, padrinos y ahijados! ¡Gracias compadres @ojeda_ma @tanycolin, se les quiere mucho y qué buena fiesta! @alexoficial @alexvalladares…”, escribió el también esposo de Ximena Navarrete en la imagen que reveló en Instagram.

Y claro, todo indica que Alejandro la pasó de maravilla, pues no asistió solo a este compromiso, él fue acompañado por Karla Laveaga, con quien de igual manera estuvo presente en la boda de Checo. En un instante de la fiesta, Karla y otros invitados, subieron al escenario para bailar junto a Sebastián Yatra,-quien se encargó de amenizar el bautizo-. ‘El Potrillo’ no podía quedar fuera y de inmediato se unió al baile, para demostrar que el reggaetón también es algo que puede gustarle.por supuesto, a los enamorados se les vio derramando miel, pues mientras sonaba de fondo el tema No Hay Nadie Más, aprovecharon para abrazarse mientras ambos se mitraban a los ojos.

Eso sí, aunque no compartió micrófono con Yatra, sí se encargó de cantarle Las Mañanitas a su amigo Mariano Ojeda, quien al parecer también celebraba su cumpleaños. En uno de los clips que fueron revelados en redes sociales, se puede ver al tapatío muy bien entonado mientras hacen llegar un pastel con bengalas al festejado. Karla estuvo muy atenta, siempre junto a Alex, disfrutando junto a su amado de este fin de semana en que los festejos se prolongaron.

El pasado 1 de junio, Alex y Juan Carlos fueron parte de los invitados a la boda de Checo Pérez, celebrada en la ciudad de Guadalajara. Durante el enlace, que tuvo como uno de sus testigos a Valladares, también estuvieron presentes Ximena Navarrete, Sofía Castro, la actriz Grettell Valdez y el cantante Mario Sandoval, tan solo por mencionar a algunos. Lo cierto es que los distinguidos asistentes también se lucieron con sus looks, pero ellas acapararon todas las miradas con sus espectaculares vestidos.

