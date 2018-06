Melania Trump responde a las especulaciones tras 19 días de no aparecer en público

Todo tipo de teorías se han desatado a raíz de que en 19 días no se ha visto a Melania Trump. No en un evento público, no en la Casa Blanca, no en una imagen de paparazzi, de ella no se sabía nada. La ‘desaparición’ comenzó con el proceso quirúrgico al que se tuvo que someter para removerle un quiste del riñón, lo que la obligó a dejar su agenda, pero los días comenzaron a sumarse. Cansada de los rumores, decidió tomar su cuenta de Instagram y poner un alto a las sospechas.

Aunque su cuenta de Twitter tenía algunos mensajes publicados durante estos días, ésta es la primera vez en la que la Primera Dama de Estados Unidos hace referencia a los comentarios sobre este tema. “Veo que los medios están trabajando tiempo extra especulando en dónde estoy y qué estoy haciendo. Descansen, estoy aquí en la Casa Blanca con mi familia, sintiéndome increíble y trabajando muy duro por los niños y los estadounidenses”, fue el mensaje que se compartió en el día 19 de ausencia

Por supuesto, esto no ha parado las sospechas pues aunque existe el mensaje, no ha aparecido físicamente. La teoría de conspiración más sonada es que ha vuelto a vivir a Nueva York, donde estaba establecida previo al mandato de su marido. Ante estos rumores, el reportero de la CNBC tuiteó el día de ayer que la había alcanzado a ver en la Casa Blanca, pero al no compartir una imagen del encuentro, los detractores siguen dudando.

Según reportó su equipo al Dailymail, la Primera Dama de Estados Unidos ha enfocado este tiempo para tener juntas de trabajo con su equipo. Esto claro, después de haber pasado una semana hospitalizada tras su cirugía de riñón, de la que su marido apuntó se encontraba recuperada: “Está muy bien. Está por ahí, muy bien”, respondió al ser cuestionado. Su última aparición fue el pasado 10 de mayo cuando acompañó al mandatario a recibir a tres hombres que estuvieron detenidos en Corea del Norte.

Casi 20 días de ausencia podrían parecer poca cosa –y algo que en nuestro país no llamaría la atención-, pero en algunos personajes las apariciones físicas son significativas. Por supuesto, esto sumado a las teorías de conspiración que se han generado, en Washington es todo un tema el descubrir la ubicación de su Primera Dama. Tal vez es por esto que Melania se tomó un tiempo para responder los rumores.

