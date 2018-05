Ante la insistencia de sus seguidores, Kim Kardashian comparte una nueva foto de Chicago Después de que la bebé fuera la gran ausente en una foto familiar, compartida por la socialité el pasado fin de semana, esta mañana, Kim presumió la imagen más reciente de la niña

El hecho de tener 111 millones de seguidores en Instagram hace que cada movimiento de Kim Kardashian en Instagram sea analizado con lupa. Así ocurrió el pasado fin de semana, cuando compartió una foto al lado de su esposo, Kanye West y sus dos hijos mayores, North y Saint. Aunque de primer momento parecía un simple foto familiar, la instantánea, que consiguió más de 3 millones 300 mil likes, comenzó a llenarse de comentarios con una pregunta ‘¿Dónde está Chicago?’ Ante la insistencia de los internautas, esta mañana, Kim compartió una imagen en la que presume, ahora, a la más joven de la familia.

VER GALERÍA

“My Baby Chi”, fue el pie de foto que eligió para mostrar lo mucho que ha crecido su pequeña que, con esta imagen en solitario, demostró su popularidad consiguiendo casi 4 millones de likes, poco más de los que lograron sus papás y hermanos en su posado del fin de semana.

Esta imagen es una clara respuesta a aquellos que la cuestionaron por el hecho de no haber incluido a la bebé en la instantánea del domingo pasado, donde se ven a Kim, Kanye, North y Saint disfrutando de una caminata en el campo, lugar al que se trasladaron para despejarse de la rutina y pasar unos días en conexión con la naturaleza. Aunque no aclaró nada, suponemos que en este viaje sí estuvo presente Chicago, ya que la vimos en una foto de los West en un jet privado.

VER GALERÍA

Y es que el hecho de que Chicago no apareciera en esta foto, no quiere decir que no haya sido considerada en los posados "oficiales" de familia. Recordemos que hace unas semanas Kim publicó una, captada durante el domingo de Pascua, que según narró, le representó todo un reto pues después de muchas tomas, consiguió que sus tres hijos salieran bien, aunque casi de inmediato, comenzaron a llorar.

MÁS NOTAS RELACIONADAS

VER GALERÍA

Esta nueva foto de Chicago coincide con la que su tía Khloé Kardashian, publicó esta mañana de su hija True, quien el próximo 12 de junio celebrará apenas su segundo mes de vida. Y es que en lo últimos seis meses, la familia Kardashian le ha dado la bienvenida a tres nuevas integrantes: Chicago, hija de Kim; Stormi, hija de Kylie Jenner y True la bebé que Koko, como le dicen de cariño, tuvo con el jugador de la NBA, Tristan Thompson.