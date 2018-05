La gran pelea de Kim Kardashian por defender a Kanye West

“¡Siempre voy a defender a mi hombre!”, fueron las tajantes palabras de Kim Kardashian después de una larguísima discusión en Twitter para defender a Kanye West. Todo comenzó cuando el encargado de Donda’s House –organización de West, que lleva el nombre de su madre- expuso que ante el poco interés del cantante se desprenderían completamente de él y cambiarían su denominación. Aguerrida, como es, Kim ni tarda ni perezosa, tomó su cuenta de Twitter para aclarar las cosas con Rhymefest, muy a su estilo.

VER GALERÍA

“Vamos a dejar esto claro”, comenzó la cadena de mensajes de Kim. “Kanye y Donda comenzaron una caridad llamada Loop Dreams. Cuando Donda murió, cambiaron el nombre a Donda’s House. Kanye le pagó a Rhymefest un salario para manejarla. Después de muchos años de la pobre actividad de la organización y de que Kanye tuviera problemas financieros, ya no pudo costear los salarios. Rhymefest le pidió quedársela y Kanye aceptó sin ningún tipo de obligación monetaria”, empieza a explicar detalladamente.

“Kanye le dio a su ‘amigo’ una oportunidad de llevar una organización por sí mismo. Así que ahora que Kanye es públicamente criticado por no involucrarse no me hace ningún sentido, al mismo tiempo, simplemente parece muy calculado”, se comenzó a molestar Kim en sus mensajes. “Siempre he y seguiré aplaudiendo cualquier esfuerzo de devolver algo a la comunidad. De luchar contra la injusticia y ayudar a impulsar a la juventud. Pero nunca voy a tolerar a alguien que fue cercano a Kanye, que intenta usar el nombre de su fallecida madre para publicidad, criticarlo mientras pretende que está haciendo el bien”.

Pero, ¿qué provocó el enojo de Kim? Todo comenzó con un tweet de Rhymefest. “Le estoy pidiendo a Drake que me ayude con la zona de Chicago que Kanye ha abandonado”, escribió en un primer tweet antes de enviar un comunicado oficial. Según el mensaje, la caridad se quería deslindar de West también por sus muestras de apoyo a Donald Trump. Después de recibir los mensajes de Kim, además de enviar su respectiva respuesta, dio a conocer un comunicado en el que indicó que la organización ya no tendrá el nombre Donda’s House.

VER GALERÍA

Previo a su explicación de la disputa, Kim directamente decidió escribirle al encargado de la organización. “No has estado bien desde que te corrieron del estudio en Hawái usando ropa falsa de Yeezy. Te estás aprovechando del nombre de Kanye y has pedido a Kanye que te done dinero así que para con tu falsa comunidad de política y mentiras. La realidad es que has sido incapaz de mantener la fundación”.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Kim Kardashian se pone romántica con Kanye por su cuarto aniversario: ‘Gracias por inspirarme’

Kim Kardashian presume el momento más tierno entre sus hijos Saint y Chicago

“Te vi en el estudio hace unas semanas, ¿por qué no dijiste nada entonces? Estabas intentando que Kanye escuchara tu pobre música. Tienes la audacia de usar el nombre de la mamá de Kanye e intentar llamar la atención negativamente hacia Kanye”. Kim continuó: “No decías esto cuando Kanye te pagó por adelantado y desapareciste durante Pablo”. “Más te vale que creas que voy a hacer mi misión el quitarte Donda’s House y voy a dejar que mis hijos la manejen como debe ser”, concluyó Kim después de cancelarle un vuelo para reunirse con Kanye. ¿Qué tal? Ahora sí se enojó.

VER GALERÍA