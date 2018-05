Pippa Middleton y su -casi- baby bump se dejan ver después de la boda real

Siempre se ha caracterizado por tener una figura muy esbelta y atlética, por lo que a nadie sorprende que el baby bump de Pippa Middleton sea casi imperceptible. Después de dejarse ver muy elegante en la boda real, este fin de semana, la hermana menor de la Duquesa de Cambridge ha revolucionado las redes con el vestido que lució en el Abierto de Tenis de París. Bien escoltada por su marido James Matthews, la socialité se apoderó de la capital francesa con un look que seguramente querrás replicar este verano.

Para estar cómoda y disimular cualquier incipiente pancita, Pippa llevó un wrap dress en rojo con detalles florales, mangas cortas y corte midi de la firma Ralph Lauren. Con un precio de $398 dólares (alrededor de $7,960 pesos mexicanos), el diseño sigue disponible en línea en todas las tallas. Este corte resulta por demás favorecedor cuando se trata de hacer un poco más discreto un baby bump, algo que parece tiene muy claro Pippa.

La hermana pequeña de Kate combinó esta pieza clave con unas veraniegas alpargatas blancas de tiras, modelo Carina de la firma Castaner con un precio de 130 dólares (algo así como $2,600 pesos mexicanos). Dando el toque muy casual, un bolso de ratán modelo Aurora de Boho Bags, con un precio de 59 dólares (aproximadamente $180 pesos mexicanos), lentes obscuros de Ray-Ban que cuestan $3,230 pesos mexicanos y un accesorio que seguramente compró de último momento pero que le venía al look a la perfección, el sombrero Panamá oficial del Roland Garros de 160 dólares (aproximadamente $3,200 pesos mexicanos).

Amante del tenis, tal como su hermana, cada año Pippa hace un esfuerzo para asistir no solo a Wimbledon, sino a otros famosos torneos del deporte blanco. Previo al partido, la pareja de enamorados había sido vista caminando por las calles de la ciudad más romántica del mundo y es que justo hace unos días celebraron su primer aniversario de bodas.

Pippa y James casi tuvieron que celebrar su gran día durante la boda del Príncipe Harry y Meghan Markle en la que la socialité se dejó ver con un coqueto vestido floreado en verde menta modelo Hepburn de la firma The Fold con un precio de 495 libras esterlinas (alrededor de $13,118 pesos mexicanos). Con ese diseño sí que se pudo ver que aunque se ha anunciado que Pippa se convertirá en mamá, se encuentra en las primeras etapas de su dulce espera y todavía no hay pancita a la vista. El embarazo fue reportado por The Sun hace poco más de un mes, cuando se hablaba de que la futura mamá ya tenía tres meses de espera.

