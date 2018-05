El emotivo mensaje con el que Thalía recordó a su mamá

Han pasado siete años desde que Thalía perdió a su madre, la señora Yolanda Miranda, pero nunca se ha olvidado de mantener vivo su recuerdo. Siempre juntas, la señora Yolanda fue el principal apoyo para que Thalía consiguiera sus sueños como actriz y cantante, algo que ella nunca ha olvidado. En el aniversario de su fallecimiento, la estrella mexicana tomó sus redes sociales para compartir un emotivo mensaje en el que queda claro que sin importar cuánto tiempo pase, ellas se mantendrán siempre juntas.

“Hace 7 años que dejé de ver tus ojos, de oler tu piel, de escuchar tu risa y de soñar en voz alta juntitas en este mundo. Pero hace 7 años que tu presencia me acompaña en cada paso, en cada momento de alegría, en cada duda, en cada pregunta y en cada situación. Te siento, te vivo, te amo, te respeto y te admiro hoy más que nunca. Eres mi gran amor. ¡Te adoro mamá! Love you and miss you mom!”, escribió Thalía en su cuenta de Instagram junto a una fotografía de su mamá que estaba acompañada de la canción Habítame Siempre, tema que dio título al álbum que compuso inspirada en su mamá.

Aunque las redes sociales de la intérprete de las Marías suelen estar llenas de comentarios graciosos y simpáticos fotomontajes, en esta ocasión quiso hacer una pausa y mandar este sentido mensaje. Inmediatamente, Tommy Mottola quiso apoyar a su mujer y comentó en la fotografía la palabra Suegrita junto a un emoji de corazón.

Al parecer, conmovida por el difícil día que está viviendo, Thalía dejó de lado sus habituales historias y decidió mantenerse en silencio. Su única publicación ha sido este mensaje con fotografía, que sin duda ha compartido su sentir. Ésta es la segunda vez en pocas semanas que la cantante decide tomar sus redes para recordar a su mamá. El pasado Día de las Madres hizo lo propio escribiendo: “¡Celebrando tu presencia en mi vida amada mamá! ¡Te amo tanto!”.

Sin querer dejar pasar el día desapercibido, Laura Zapata también quiso recordar a su madre: “Familia Zapata solidaria, hoy mi madre, la señora Yolanda Miranda Mange, cumple siete años de haber partido de este mundo a la casa del Señor. Te pido una oración por el eterno descanso de su alma. QEPD”, escribió en Twitter.

