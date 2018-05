Victoria Beckham rompe el silencio y habla por primera vez sobre la boda real, ¿estaba nerviosa?

A unos días de celebrada la boda entre el Príncipe Harry y Meghan Markle, una de sus distinguidas invitadas ha decidido romper el silencio: Victoria Beckham. La diseñadora, que llegó puntual a la cita acompañada de su esposo David Beckham, dio sus primeras impresiones de lo que aconteció en ese espectacular enlace. El matrimonio no solo llamó la atención por la calidez que mostró a su llegada,-enviando saludos y regalando sonrisas-, también por la elegancia que los distinguió con los atuendos elegidos.

Lo cierto es que para Victoria se trató de un día extraordinario, aunque en ocasiones se notara cierta expresión en su rostro, por la cual muchos interpretaron que se encontraba nerviosa. “No estaba nerviosa, no. Realmente me sentí honrada de haber sido invitada. Me sentiría nerviosa si esta hubiera sido mi boda…”, comentó en una entrevista concedida al diario londinense Evening Standard. En ese mismo espacio, reiteró lo que para ella significó el enlace. “Fue una increíble boda. Fue simplemente el mejor día. Se veían felices y todos estuvieron felices por ellos…”, dijo.

Pero sus palabras fueron más allá al referirse a la novia. “Meghan parece una mujer genuinamente encantadora, que realmente lo ama…”, señaló. Entre otras cosas, el atuendo elegido para ese día llamó mucho la atención: un vestido azul marino de su propia creación, el cual levantó algunas críticas, pues se dijo que era similar al que utilizó años atrás en la boda de los Duques de Cambridge. Al respecto, ella tampoco dejó de dar su opinión. “El vestido es uno de mis favoritos, no está en las tiendas aún, hasta noviembre…”, dijo.

Por supuesto, Victoria está feliz por tener la libertad de usar lo que realmente le gusta, algo que ha sido distinto, de aquella ocasión como invitada a la boda de William y Kate cuando se encontraba embarazada de Harper. Durante su charla, tampoco olvidó elogiar la elección de la novia, quien apareció radiante en la ceremonia religiosa con un vestido diseñado por Clare Waight Keller para Givenchy. “Se veía realmente hermosa”, dijo sobre Meghan.

El sábado por la noche, Victoria compartió imágenes de la boda en redes sociales, por lo que también aprovechó para enviar un mensaje de agradecimiento. “Felicidades, ha sido un día maravilloso. ¡Orgullosa de ser británica! Muchas gracias por incluirnos a @davidbeckham y a mí. Estamos muy honrados y muy felices por ustedes dos”, escribió.