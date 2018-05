Kim Kardashian presume el momento más tierno entre sus hijos Saint y Chicago En cuestión de minutos, la foto en la que aparecen los hermanitos West fundidos en un abrazo, se viralizó

Ya lo había comentado anteriormente Kim Kardashian, a su hijo Saint le cayó de maravilla la llegada de su hermanita Chicago. A diferencia de North, que no tomó de muy buena manera su debut como hermana mayor, cuando el niño nació, para el pequeño hombrecillo de la casa, no hay nadie a quien quiera proteger más que a la bebé. Encantada con el amor que se tienen sus hijos, la empresaria compartió una foto que, en cuestión de minutos, se viralizó.

“A veces todos necesitamos un abrazo”, escribió Kim al lado de la imagen que en tiempo récord alcanzó los más de dos millones de likes. Se trata de una instantánea en la que aparece Saint dándole un tierno abrazo a la bebé, quien se ve lanzando una tierna mirada a la cámara de su mamá.

En medio de la promoción de su nueva fragancia, Kim hizo una pausa para disfrutar de su proyecto más importante: sus hijos. Meses antes del nacimiento de Chicago, Kim reconoció que la relación entre North y Saint le costó mucho trabajo, pues por más que el pequeño intentaba agradarle a su hermana simplemente no podía: “No sé si es porque ella es la hermana mayor… no sé qué es, yo pensé que era una etapa. A ella no le cae bien su hermano. Es muy difícil para mí”, confesó la socialité en el show de The Kelly & Ryan.

Contrario a lo que ocurrió con North, cuando Saint conoció a Chicago fue amor a primera vista, pues el niño la recibió con los brazos abiertos. En abril pasado, Kim compartió una foto de Saint besando la frente de Chicago: “Él la quiere mucho”, escribió como descripción de la imagen.

Mientras la relación con Chicago es excelente, poco a poco, Saint también ha ido ganándose en corazón de su hermana mayor North, con quien la semana pasada protagonizó una linda foto durante un día de alberca. “Mis bebés”, fue el título que Kim eligió para esta instantánea que ya alcanzó los más de cinco millones de likes.