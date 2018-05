La primera aparición del papá de Meghan Markle desde la celebración de la boda real

A unos cuantos días de haberse celebrado la boda real entre el Príncipe Harry y Meghan Markle, ya se tienen noticias del padre de la ahora Duquesa de Sussex, Thomas Markle. De acuerdo con lo que se informó en su momento, la ausencia en la ceremonia del hombre de 78 años se debió a sus problemas de salud, luego de haber sido sometido a una cirugía de corazón en California. Tras ese episodio, han comenzado a circular las primeras imágenes de Thomas, quien aparece de paseo junto a una de sus amigas, en actitud relajada y a bordo de una camioneta.

En las imágenes de paparazzi el papá de Meghan aparece como copiloto. Todo indica que los amigos hicieron una parada por alguna cafetería de Rosarito, México, para luego continuar con su marcha. Se observa que la mujer lleva gafas de sol y en el asiento trasero viaja una niña. La escena transcurre de lo más casual, mientras Thomas mira por la ventanilla y en ocasiones conversa con su acompañante. Recientemente compartió a TMZ que había estado hospitalizado debido a un infarto, derivado del estrés que vivió previo a la boda de su hija, todo a raíz de la controversia por unas fotografías.

Aunque no hay mayor detalle de la reciente aparición de Thomas, sí se trata de las primeras imágenes desde que aconteciera la boda real, a la cual fueron invitadas 2 mil 640 personas. Ante el impedimento para viajar a la celebración, Meghan emitió un comunicado en donde explicó los motivos por la ausencia de su padre. “Tristemente, mi papá no podrá venir a la boda. Siempre le he tenido cariño y me he preocupado mucho por él, espero que tenga el espacio que necesita para concentrarse en su salud…”, escribió ella horas antes de dar el “sí, acepto” en la iglesia de St. George.

La incertidumbre permaneció latente cuando se confirmó la ausencia de Thomas, pues él caminaría con su hija hasta el altar. Sin embargo, un día antes de la boda, el Palacio de Kensington reveló en un comunicado la decisión de la novia: la de elegir al Príncipe Carlos para que caminara con ella hasta el altar. La única familiar de Meghan que estuvo presente durante el enlace fue su madre, Doria Ragland, quien la acompañó en su llegada hasta el recinto religioso. Ambas estuvieron sonrientes, disfrutando de este día en que un sueño estaba a punto de hacerse realidad.

En su charla con TMZ, el otrora iluminador de televisión, señaló que haber visto la ceremonia fue algo “emocional y lleno de dicha”. Del mismo modo, envió sus mejores deseos a la pareja que ya se enfoca en sus actividades. “Mi bebé se ve hermosa y se ve muy feliz. Desearía haber estado ahí y les deseo todo el amor y la felicidad…”, dijo. Por supuesto, tampoco dejó de opinar sobre el hecho de que el Príncipe Carlos llevara a su hija al altar, asegurando sentirse “honrado y agradecido” por este detalle.