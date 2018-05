La prueba de que Javier 'Chicharito' Hernández y Andrea Duro siguen juntos

Recientemente Javier ‘Chicharito’ Hernández y Andrea Duro acapararon toda la atención. Tras varios meses de romance surgió la incertidumbre, pues los rumores aseguraban que todo entre ellos había terminado. Se dijo que habían dejado de seguirse en Instagram, también saltó a la vista el hecho de que en sus perfiles ya no compartieran fotos de sus escapadas (Andrea publicó la más reciente junto al futbolista el 22 de abril). Sin embargo, ninguna de esas versiones se confirmó, incluso fue posible comprobar que siguen siendo amigos en redes sociales. Ahora, ha salido a la luz una prueba definitiva de que siguen juntos, algo que no pasó inadvertido por los seguidores de la pareja.

VER GALERÍA

Fiel a mantenerse en contacto con sus fanáticos, el ‘Chicharito’ realizó un Instagram Live desde uno de los lugares más bellos de España: La Alhambra. En esa transmisión estuvo acompañado de su amigo Diego Dreyfus, con quien habló de la equidad de género y el empoderamiento de la mujer. Para hacer más dinámica la charla, el futbolista activó los comentarios en donde en uno de los instantes apareció un mensaje desde la cuenta de Andrea, quien al parecer la estaba pasando muy bien con esta plática.

De inmediato los usuarios, que no perdieron detalle de la conversación, fueron directos con lo que querían saber. Al ser cuestionado por Andrea, él dio su mejor respuesta. “Hermosa, guapa, empoderada, libre. La amo, me ama y viva, ¡gracias a Dios!”, dijo. Otra de las dudas que despejó el ‘Chicharito’ fue la de aquel día en que le envió un lindo mensaje por Instagram, ¿se enamoraron en ese momento? “La realidad es que no. Ya estábamos enamorados desde antes…”, señaló el ídolo del futbol, quien sigue felizmente enamorado.

VER GALERÍA

Tanto Andrea como ‘Chicharito’ han dado detalles de su relación amorosa a lo largo de este tiempo, aunque en recientes fechas se han mostrado más discretos con lo que comparten en público. Para prueba, una reciente entrevista que concedió la actriz española, en la presentación de la serie en la que participa. “No vamos a hablar de mi vida privada hoy. Vamos a hablar solamente de La Catedral del Mar…”, tras esta respuesta surgieron más dudas, pero hoy ha quedado claro que ambos siguen juntos.

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

VER GALERÍA

A mediados del año pasado, los rumores de un posible romance entre el ‘Chicharito’ y Andrea comenzaron a surgir. Conforme pasaron los días, aquello tomó fuerza y vino la confirmación: él compartió su primera fotografía junto a la actriz, una instantánea en la que ella cubre su rostro con una de sus manos, mientras el futbolista la mira sonriente. “Pensarán y dirán lo que quieran... Pero hay algo muy claro, no puedo dejar de verla... #imsorry #feliz”, escribió el tapatío.