Margarita Zavala y cómo tomó la decisión de renunciar a la candidatura por la Presidencia

No fue fácil, pero Margarita Zavala tomó la firme decisión de retirarse de la contienda electoral por la Presidencia de la República, segura del rumbo que, a partir de este momento, tomará su vida. Ella misma lo confirmó en la emisión de Tercer Grado, una noticia inesperada y que sorprendió a la mesa de periodistas, interesados en conocer las razones que la llevaron a poner punto final a esta etapa de su tránsito por la política. ¿Cómo tomó la decisión la esposa del ex Presidente Felipe Calderón y cuáles fueron sus razones?

Margarita no podía dar el siguiente paso sin compartir esta inquietud con sus seres queridos, que la han apoyado al máximo desde el primer instante. “Hablé con mi familia, con Felipe y con cada uno de mis hijos, personalmente. Porque es una de las decisiones más difíciles que he tenido en mi vida…”, explicó la ex Primera Dama, reiterando que tuvo que ganar fuerzas para enfrentar la circunstancia. “Si yo tuve valor para salirme del PAN y para decir, yo tengo el deber cívico de abrir esta alternativa de un bien posible, sí necesité mucho valor, pero para esta sí tuve que recoger la doble valentía…”, señaló.

Con plena sinceridad, expuso que su análisis por lo complejo del panorama político actual, de cara a las próximas elecciones presidenciales, fue la raíz de sus pensamientos. “Hice una difícil reflexión, en consciencia, viendo el sentido de mi candidatura, las consecuencias de la misma y esa reflexión me obliga a reconocer que no hay posibilidad, obviamente, de ganar en una contienda que se está polarizando mucho…”, comentó. Fue hace tres años cuando la también abogada anunció su intención por contender a la Presidencia de México, interesada en trabajar por los valores y la recuperación de la dignidad de política, según sus propias palabras.

Durante la emisión fue puntual con el anuncio, que de inmediato conmocionó las redes sociales, en donde su nombre se convirtió en trending topic. “Y la verdad es que por eso he decidido, decirle a los ciudadanos que retiro la candidatura de la contienda, por un principio de congruencia, por un principio de honestidad política…”, reiteró. Margarita, quien se ha llamado a sí misma como “la primera candidata independiente a la Presidencia de la República en la historia del país”, también dijo que se retira para dejar en libertad a quienes le han brindado todo su apoyo.

Anticipándose a las reacciones que pudieran surgir, Zavala hizo hincapié en un punto: su retiro no es para declinar en favor de ninguno de los candidatos. “Voten en libertad, en conciencia por quien ustedes quieran…”, dice en un video que ella publicó con un pronunciamiento extendido. Del mismo modo, la madrugada del jueves 17 de mayo, presentó su renuncia oficial ante la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, en donde dejó claro que se retira de esta contienda, pero no de la labor política.