Khloé Kardashian elige quedarse en Cleveland, ¿su razón? Tristan Aunque el clan quería que la empresaria viajara a Los Ángeles para pasar el Día de las Madre, ella prefirió quedarse en la ciudad donde nació su hija True

Después de hacerse públicos los videos que ventilaron las indiscreciones de Tristan Thompson , a sólo días del nacimiento de su hija True, la relación sentimental entre el basquetbolista y Khloé Kardashian era un misterio. Si bien el disgusto le provocó contradicciones que terminaron en el alumbramiento de su bebé, poco se sabe del status amoroso de la socialité. Aunque mucho se decía que Khloé estaba contando los días para volver a Los Ángeles, lamentamos decirles que no, la creadora de Good American ha decidido apostar por el amor y permanecer en Cleveland.

VER GALERÍA

Aunque muchos juraban que en cuanto pudiera regresaría a casa con True, ya pasó un mes del nacimiento de su bebé y Khloé continua en la misma ciudad en la que se desarrolló toda su historia de amor con Tristan. El hecho de que la socialité haya preferido pasar su primer Día de las Madres al lado del papá de su hija y no con el resto del clan en Calabasas, dice mucho.

Para sorpresa de todos, la creadora de Good American no formó parte del festejo Kardashian, gesto que dejó claro que Khloé está dispuesta a darlo todo por arreglar su relación con el papá de su hija, con quien se le ha visto en el cine y cenando con amigos en Cleveland.

VER GALERÍA

Para refirmar que esta decisión va muy en serio, Khloé escribió una historia de Instagram una imagen que acompañó de la frase: “El hogar está donde está tu corazón”. Una fuente allegada a la familia comentó a E!: “La familia quería que Khloé viniera a casa para el Día de la Madre y esperaban que ella tomara esa decisión, pero ella quería quedarse en Cleveland”.

MÁS NOTAS RELACIONADAS

VER GALERÍA

Se sabe que el clan no está del todo feliz con la decisión de Khloé, pero la respetan: “Ellos no están hablando sobre él, para nada. Khloé no lo saca a relucir y ellos solo hablan de True y la maternidad”, explicó la fuente.