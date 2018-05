Stephanie Salas y su molestia por cómo fue representada en la serie de Luis Miguel

En su más reciente capítulo, la serie biográfica sobre Luis Miguel destapó a uno de sus nuevos personajes: Stephanie Salas. En la historia, la presencia de la actriz ocurre cuando El Sol pasaba por uno de los momentos más complicados de su relación amorosa con la fotógrafa Mariana Yazbek, un planteamiento de su persona al que Salas no fue indiferente. La también cantante, quien de manera ficticia fue llamada Sophie, expresó su punto de vista y exigió respeto ante esta situación que ha calificado de ofensiva para ella y su familia.

VER GALERÍA

Salas emitió un breve comunicado, a través de sus redes sociales, y fue directa con su postura. “Respecto al capítulo de ayer que alude a mi persona, quisiera hacer algunas aclaraciones. La serie biográfica no es cronológicamente acertada ya que, para empezar, mi hija ya había nacido al momento de la relación entre Mariana y Luis Miguel, en la cual yo nunca me interpuse…”, se puede leer en el primer párrafo de esta publicación.

En el capítulo cuatro de Luis Miguel, La Serie, el intérprete sospecha de la supuesta infidelidad de su novia Mariana. Ambos asisten a la boda de la cantante Yuri, en donde la fotógrafa coincide con su ex, El Moro y mantienen una conversación que despierta los celos de El Sol. En ese contexto aparece Sophie, en quien el cantante se refugia por despecho. “No hay que olvidar que se trata de una serie donde interviene la ficción, y que por lo visto tiene mucho contenido impreciso. Entiendo que la serie busque un propósito comercial y de promoción para alguien a quien quieren relanzar, pero esta no retrata los hechos como sucedieron y yo recientemente relaté mi lado de la historia en la revista ¡HOLA!”, señaló.

VER GALERÍA

Para rematar su postura, Stephanie defendió su integridad, ante la ola de comentarios que ha desatado el cuarto capítulo. Ella fue directa y expresó su molestia por cómo fueron contados los acontecimientos. “Yo soy una mujer hecha y derecha y siempre lo he sido. Por lo tanto, como mujer y madre de dos, exijo el respeto que merecen mi embarazo, mi hija y mi persona y pido que me dejen de incluir en esta narrativa tan irrespetuosa para mí y mi familia”, concluyó.

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

En enero pasado, Salas abrió su corazón a las páginas de ¡HOLA! para hablar de su historia junto a Luis Miguel, con quien tuvo a Michelle Salas. En aquella entrevista dejó claro que se sentía agradecida por haber hecho realidad su sueño de convertirse en madre. A la par, la serie de Luis Miguel cobraba vida en el set de grabación, sin que se conocieran detalles exactos de cómo se representaría a los personajes ni quienes estarían incluidos en la trama de la historia.

VER GALERÍA