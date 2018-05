Los hijos de David Beckham le rompen el corazón pero Harper es su esperanza

Al tener a su primer hijo, David Beckham siempre pensó que este seguiría sus pasos y se convertiría en una súper estrella del futbol, sin embargo, Brooklyn se inclinó más por la fotografía. El sueño de tener en la familia a un futbolista continuó también con sus siguientes hijos, Romeo y Cruz, sin embargo, tampoco ellos se apasionaron por el deporte que hizo famoso a su papá. La esperanza estaba casi pedida hasta que llegó la pequeña Harper, la única niña de la familia ha demostrado tener talento para las patadas, por lo que David ha decidido alentar a su hija.

VER GALERÍA

En una entrevista para The Graham Norton Show el esposo de Victoria Beckham habló sobre sus hijos y contó como la pequeña de 6 años es la única que ha seguido sus huellas. “Harper está jugando (futbol) todos los domingos y le encanta”, contó, “Los niños no juegan y eso me rompe el corazón. Ellos tienen algo de talento pero ahora está todo en manos de Harper. Me emociono mucho al verla jugar”.

A diferencia de Harper, Romeo fue conquistado por el tennis y al parecer es un excelente jugador pues constantemente, la familia, publica videos de él en la cancha. Por otro lado, Cruz está más inclinado hacia la música y parece que podría ser un buen cantante pues recientemente Victoria publicó un video en el que aparece su pequeño cantando y el cual consiguió miles de likes.

VER GALERÍA

Con el sentido del humor que caracteriza al ex futbolista, siguió platicando sobre las prácticas de su hija, “El otro día un niño la golpeó (dentro del juego) y tuve que pensar cómo reaccionar enfrente de todos los otros padres de familia viéndome. ¿Debo actuar como embajador de la UNICEF o como el padre de Harper? ¡Al final solo lo dejé ir!”.

Notas relacionadas:

El divertido fin de semana de la familia Beckham en Disneyland

Harper, la peluquera favorita de Victoria y David Beckham

Hace algunos meses, David publicó en su cuenta de Instagram un video con algunos de los entrenamientos que le pone a su hija. En este, le lanza el balón a Harper, quien responde con fuertes patadas demostrando que es buena para este deporte y sin duda, David debe de ser un gran entrenador. ¿Será Harper la siguiente súper estrella del futbol?

VER GALERÍA